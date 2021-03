FundéuRAE: 'inferior' y 'superior', claves de uso adecuado

Madrid, 22 mar (EFE). La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que, como aclara la gramática académica, los adjetivos 'superior' e 'inferior' no incluyen en su significado el cuantificador comparativo 'más' —técnicamente son comparativos no sincréticos—, como sí lo hacen 'mayor' (= 'más grande'), 'mejor' (= 'más bueno'/'bien'), 'menor' (= 'más pequeño') y 'peor' (= 'más malo'/'mal'), por lo que en la frase tienen un comportamiento especial que se explica a continuación con unas sencillas claves.

1. 'Muy inferior' o 'mucho más bajo', no 'mucho inferior'Lo adecuado es emplear el adverbio 'muy', y no 'mucho', para modificar a los adjetivos 'superior' e 'inferior'. Se dice 'El resultado es mucho mejor/peor', pero 'La proporción es muy inferior/superior' o 'mucho más baja/alta', no 'mucho inferior/superior'.

2. 'Inferior' o 'más bajo', no 'más inferior'Los adjetivos 'superior' e 'inferior' conservan parte de su significado comparativo original —significan 'más alto' y 'más bajo' respectivamente—; por ello, no pueden combinarse con el adverbio 'más', que es otra marca de grado de comparación y daría lugar a algo como 'más más alto/bajo'. De esta forma, no se dirá 'En los dos niveles superiores se encontraba el 27 % del alumnado y el 20 % restante en el nivel más inferior', sino '... el 20 % restante en el nivel inferior o más bajo'.

3. 'Superior a', no 'superior que' o 'de'Cuando estos adjetivos van seguidos de un complemento que indica el término de la comparación, se construyen con la preposición 'a', no con 'de' o con la conjunción 'que'. Lo adecuado es 'El precio es inferior al de las clases presenciales', no 'que/de las clases presenciales'.

