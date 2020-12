FundéuRAE: 'más que', uso de la tilde

Madrid, 11 dic (EFE).- La expresión 'más que' se escribe con tilde en frases en las que equivale a 'sino', como en 'No hay más que desgracias', recuerda la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE.

En los medios de comunicación a veces se utiliza esta expresión de modo impropio sin tilde, como ilustran los siguientes ejemplos: 'El índice de criminalidad en la juventud no hace mas que bajar', 'Ha creado una pequeña editorial, aunque de momento no han tenido mas que pérdidas' o 'El sistema frontal no dejará mas que algunas nubes'.

Tal como señala el 'Diccionario panhispánico de dudas', el giro 'no... más que' puede significar ‘solamente’, y, como indica la gramática académica, el grupo 'más que' puede equivaler a 'sino'. El error de no tildar 'más' aquí quizá provenga de la deducción equivocada de que se debe seguir la regla que establece que 'mas' no lleva tilde cuando puede reemplazarse por 'pero' o 'sino'. Sin embargo, no se trata de este caso, pues lo que equivale a 'sino' no es esta voz de modo aislado, sino el grupo completo con 'que'.

Por ello, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido 'El índice de criminalidad en la juventud no hace más que bajar', 'Ha creado una pequeña editorial, aunque de momento no han tenido más que pérdidas' y 'El sistema frontal no dejará más que algunas nubes'.

