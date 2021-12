FundéuRAE: nombres de etnias en minúscula y con concordancia

Madrid, 9 dic (EFE). La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que los nombres de etnias, pueblos, tribus o comunidades indígenas son sustantivos comunes, que, a diferencia del inglés, en español se escriben con minúscula y cuyas formas de plural y femenino siguen las normas generales.

En los medios de comunicación, sin embargo, no es raro ver algunos de ellos escritos con mayúscula y sin la flexión de número o género, como en “Son protagonistas de la creación del mundo según el libro sagrado de los Maya”, “Huyó de Sri Lanka porque pertenece a los tamil” o “Se trató de un hombre sano y joven de la cultura Navajo”.

Dado que se trata de nombres comunes, van en minúscula, tal como explica la ortografía académica, y pueden tener formas femenina y masculina, así como plural. Por tanto, igual que no se escribe “los Mongol” o ”las Visigodo”, sino “los mongoles” y ”las visigodas”, no hay razón para no hacer lo mismo con “los mapuches”, “las aimaras” y otros nombres que aluden a pueblos, tribus, comunidades y etnias.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido “Son protagonistas de la creación del mundo según el libro sagrado de los mayas”, “Huyó de Sri Lanka porque pertenece a los tamiles” y “Se trató de un hombre sano y joven de la cultura navaja”.

