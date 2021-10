FundéuRAE: “polexit”, en cursiva, o “poléxit”, en redonda

Madrid, 20 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que las voces “polexit”, en cursiva y minúscula, o “poléxit”, con tilde, en redonda y con minúscula, son las formas adecuadas para referirse a la salida de Polonia de la Unión Europea.

Se observa cierta vacilación en los medios a la hora de escribir este término, como en “Crisis en la UE: el ‘polexit’ no es el Brexit”, “Polonia se moviliza contra el peligro de un ‘Polexit’ y en defensa de la UE” o “Las claves para entender el miedo a un Polexit en Polonia”.

El término “polexit” procede de un acrónimo inglés formado a partir de “Poland” y “exit” y hace referencia a la hipotética salida del país de la Unión Europea. Se puede escribir en cursiva y con inicial minúscula, tratándolo como un nombre común extranjero. Ya que se considera un anglicismo sin adaptar, se conserva la grafía original (sin tilde), aunque su pronunciación sea llana: /poléxit/. Si no es posible usar la cursiva, pueden utilizarse las comillas.

Otra opción válida es considerar que es un sustantivo común adaptado al español. En ese caso, se escribiría con tilde y en redonda, ya que se ajusta a la fonética y a la morfología españolas: “poléxit”. En principio, no son necesarias las comillas, salvo que se quiera señalar la novedad del término.

Con respecto a la mayúscula, no es apropiada la forma “Polexit”, aunque sí es posible en “Brexit”. Se justifica el uso de la mayúscula en el caso de la salida de Reino Unido de la Unión Europea si se utiliza para referirse a un hecho o momento histórico. Según establece la ortografía académica, los sustantivos con los que se denominan los acontecimientos históricos relevantes se escriben con mayúscula inicial cuando no aluden de forma directa y transparente a los hechos designados (“el Cisma de Occidente, la Primavera de Praga”). No obstante, y dado que el “polexit” es solo una hipótesis, lo apropiado es usar la minúscula.

En cualquier caso, se recuerda la conveniencia de, una vez que se opta por una de las dos opciones posibles, mantener la coherencia a lo largo de todo el texto.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría sido escribir lo siguiente: “Crisis en la UE: el ‘polexit’ no es el Brexit”, “Polonia se moviliza contra el peligro de un poléxit y en defensa de la UE” y “Las claves para entender el miedo a un ‘polexit’ en Polonia”.La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

feu/crf