FundéuRAE: 'segundo caballero', el esposo de la vicepresidenta estadounidense

Madrid, 20 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que las correspondencias lógicas para 'primera dama' y 'segunda dama' cuando estas posiciones las ocupa algún hombre son 'primer caballero' y 'segundo caballero'.

En las noticias sobre las elecciones estadounidenses, se pueden ver frases como las siguientes: 'La primera dama quiere mantener su trabajo como profesora y el segundo caballero planea renunciar a su bufete de abogados', 'Se casó a los 49 años con el que podría ser un perfecto 'segundo caballero'” o 'Douglas Emhoff se convertirá en Segundo Caballero, algo también inédito'.

En los Estados Unidos, se llama 'primera dama' a la esposa del presidente y 'segunda dama' a la del vicepresidente, pero, con la llegada de Khamala Harris a la vicepresidencia, esta posición la ocupará su esposo Doug Emhoff. Dado que ya hay una equivalencia que se encuentra en la fórmula vocativa 'damas y caballeros', se puede hablar de 'segundo caballero', que tiene además bastante uso.

No es recomendable la denominación de 'segundo esposo', que no traslada el sentido del original inglés 'second gentleman' y que, además, aludiría a que la vicepresidenta tuvo un esposo anterior y este es el segundo.

Al igual que con los cargos en general, lo adecuado es escribirlo en minúscula, y, dado que esa expresión está bien formada, no hay necesidad de entrecomillarla, como tampoco se resalta segunda dama.

Por ello, el primero de los ejemplos anteriores resulta apropiado, pero en los otros dos habría sido preferible 'Se casó a los 49 años con el que podría ser un perfecto segundo caballero' y 'Douglas Emhoff se convertirá en segundo caballero, algo también inédito'.

