FundéuRAE: Tokio, claves de redacción

Madrid, 09 jul (EFE). Con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebran en Tokio del 23 de julio al 8 de agosto del 2021, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves para una redacción adecuada de las noticias relacionadas con esta competición.

1. 'Tokio' es el nombre de la ciudad y 'Tokyo 2020' el de la competiciónLa grafía adecuada en español del nombre de la capital de Japón es 'Tokio', con 'i', no 'Tokyo', con 'y'. La 'Ortografía de la lengua española' incluye el topónimo 'Tokio' como el adecuado para la capital nipona y el 'Diccionario panhispánico de dudas' señala que es la forma tradicional en español, preferible a la inglesa 'Tokyo'. La misma obra desaconseja tanto la grafía como la pronunciación 'Tokío', que se han usado ocasionalmente en el pasado. El gentilicio y el adjetivo para aludir a lo relativo a esa ciudad es 'tokiota', no 'tokyota'.

'Tokyo 2020', con 'y', es la denominación internacional de la competición y es adecuado respetar la grafía original del nombre propio de la marca.

2. 'Olimpiadas' puede usarse como sinónimo de 'Juegos Olímpicos'La voz 'Olimpiadas' puede usarse como sinónima de 'Juegos Olímpicos'. Uno de los significados del término 'olimpiada' u 'olimpíada' es ‘competición deportiva mundial que se celebra cada cuatro años en un lugar previamente determinado’, recogido en el diccionario académico desde 1884 (y desde 1803 hasta 1992 en la variante gráfica 'olimpiade'). Es posible escribir estos vocablos con mayúsculas iniciales para referirse a las competiciones.

3. 'JJ. OO.', con puntos y espacioSegún la 'Ortografía de la lengua española', en las abreviaturas formadas por truncamiento extremo, esto es, manteniendo solo la inicial de la palabra que se abrevia, el plural se expresa duplicando la letra ('ff.' por 'folios') y, si es una expresión compleja, dejando además un espacio entre los elementos sin obviar el punto: 'EE. UU.' por 'Estados Unidos', 'DD. HH.' por 'derechos humanos', 'JJ. OO.' por 'Juegos Olímpicos'. Por tanto, no son adecuadas formas como 'J. J. O. O.', (con punto en cada una de las letras), 'JJ.OO.' (sin espacio), 'JJ OO' (sin puntos, pero con espacio) ni 'JJOO' (sin puntos ni espacio).

4. 'Trigésimos segundos' juegos, no 'trigésimo segundos'Los Juegos Olímpicos de Tokio son los 'trigésimos segundos' (no 'trigésimo segundos'), ya que los ordinales que se escriben en dos palabras tienen variación de género y número en ambos componentes. Por esa misma razón, cuando se usa el término 'Olimpiadas', lo adecuado es referirse a ellas como las 'trigésimas segundas'. Aunque a partir de la tercera decena se suelen emplear solo las grafías pluriverbales, no es censurable el uso de 'trigesimosegundas' ni de 'trigesimosegundos'.

5. 'Paralímpico', no 'paraolímpico' ni 'parolímpico''Paralímpico' es el adjetivo adecuado para referirse a los juegos en los que los participantes son personas con discapacidades. Según el 'Diccionario panhispánico de dudas', se trata de una voz tomada del inglés 'paralympic', acrónimo de 'para[plegic]' + 'olympic'. Para aludir a los juegos son válidas las formas 'Juegos Paralímpicos' y 'Paralimpiadas'. Se desaconsejan las formas 'parolímpico' y 'paraolímpico'.

6. Mayúsculas y minúsculasSe recomienda escribir en minúscula los nombres que se refieren a las personas que participen en la celebración, como 'portador de la antorcha' o 'medallista olímpico', 'organizadores'..., así como los nombres de las disciplinas y de sus modalidades: 'baloncesto', 'ciclismo', 'natación', 'triatlón'... También va en minúscula 'medalla (de oro, plata y bronce)'.

7. 'Competición' y 'competencia'Para aludir a una prueba deportiva puede emplearse tanto 'competencia' (habitual en América, aunque muy rara en España) como 'competición'.

8. 'Récord' y 'récords', con tildeTanto el singular 'récord' como el plural 'récords' se escriben con tilde. Voz inglesa originalmente, el diccionario académico la hispanizó en su edición de 1992 aplicándole la tilde en la primera sílaba. Pese a que el plural termina en 's', de acuerdo con la 'Ortografía de la lengua española' las palabras llanas que acaban en grupo consonántico se acentúan gráficamente, aun cuando la última letra sea una 'n' o una 's'.

9. 'Plusmarquista', mejor que 'recordman' o 'recordwoman''Plusmarquista', en disciplinas atléticas, y 'hombre récord' o 'mujer récord', en general, son alternativas en español a 'recordman' y 'recordwoman'.

10. 'La árbitra', femenino de 'el árbitro''Árbitra' es la forma adecuada de formar el femenino de 'árbitro' y se recomienda concordarla con el artículo en femenino ('la árbitra', 'una árbitra'...).

'Capitana', 'técnica', 'arquera'... son otras formas femeninas adecuadas.

11. 'COI', mejor que 'IOC'La sigla 'COI' corresponde a 'Comité Olímpico Internacional', y es preferible a la inglesa 'IOC' (International Olympic Committee) y a la francesa 'CIO' (Comité International Olympique).

12.' Atletas Olímpicos Refugiados'Como equipo independiente también participarán deportistas de los 'Atletas Olímpicos Refugiados'. El empleo de la mayúscula está justificado como nombre formal del equipo, equiparable al de los países.

