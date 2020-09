FundéuRAE: 'tomar medidas', mejor que 'tomar acción'

Madrid, 25 sep (EFE).- Las expresiones 'tomar medidas' y 'pasar a la acción' o, simplemente, el verbo 'actuar' son alternativas preferibles al calco 'tomar acción', señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE.

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como 'Han apuntado la necesidad de tomar acción frente a los problemas sociales y el cambio climático', 'Jurisdicciones sanitarias trabajan para crear conciencia y tomar acción frente a la covid-19' o 'No tomar acción ya no es una opción; si no actuamos ahora, seremos testigos de un etnocidio'.

Pese a que el giro 'tomar acción' se ha extendido por influencia del inglés 'to take action', lo tradicional en español es recurrir a expresiones como 'tomar medidas', 'adoptar medidas', 'pasar a la acción' o 'actuar'.

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir 'Han apuntado la necesidad de tomar medidas frente a los problemas sociales y el cambio climático', 'Jurisdicciones sanitarias trabajan para crear conciencia y adoptar medidas frente a la covid-19' y 'No pasar a la acción ya no es una opción; si no actuamos ahora, seremos testigos de un etnocidio'.

