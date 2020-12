FundéuRAE: 'vacuna' no es lo mismo que 'inmunización'

Madrid, 16 dic (EFE).- Los términos 'vacuna' e 'inmunización' no son sinónimos, sino que por medio de la administración de una vacuna es posible conseguir la inmunización, recuerda la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE.

Sin embargo, en los medios se pueden encontrar frases como 'Las inmunizaciones o vacunas son esenciales, protegen contra enfermedades como el sarampión, paperas, rubéola', 'Las inmunizaciones son una manera más fácil y menos riesgosa de hacerse inmune' o 'Es importante recalcar que las inmunizaciones, que hasta hace poco tiempo eran 'solamente para los niños', empiezan a convertirse en una excelente forma de protección para todas las edades'.

Según en 'Diccionario de términos médicos', de la Real Academia Nacional de Medicina de España, 'vacuna' es la ‘suspensión de microorganismos vivos atenuados o inactivados o sus fracciones, que son administrados al individuo sano susceptible con el objeto de inducir inmunidad activa protectora contra la enfermedad infecciosa correspondiente’, mientras que la inmunización es la ‘acción o efecto de inmunizar o de inmunizarse’.

Por ello, como corroboran fuentes consultadas de esta misma academia, la inmunización puede conseguirse, y no siempre, mediante la administración de una vacuna. Es decir, el objetivo es la inmunización y el medio, o uno de ellos, es la vacunación. No resulta preciso decir que 'España contará con unos 80 millones de inmunizaciones', ya que, aunque se administre esta cifra de vacunas, su efectividad no es del 100 %, así que el número de inmunizaciones que se conseguirá será menor.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido 'Las vacunas son esenciales, protegen contra enfermedades como el sarampión, paperas, rubéola', 'Las vacunas son una manera más fácil y menos riesgosa de hacerse inmune' y 'Es importante recalcar que las vacunas, que hasta hace poco tiempo eran 'solamente para los niños', empiezan a convertirse en una excelente forma de protección para todas las edades'.

Por otro lado, el término 'inmunización' se usa a veces también como sinónimo de 'vacunación', a pesar de que el primero es más amplio que el segundo, por lo que resulta recomendable no confundirlos en ámbitos médicos.

Sí resulta adecuada esta equivalencia en algunos contextos, como en la denominación de los programas nacionales de vacunación/inmunización de algunos países, ya que en estos casos se está haciendo referencia a un programa responsable de la vacunación mediante estrategias de inmunización.

