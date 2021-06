FundéuRAE: variantes 'delta' y 'delta plus', con minúsculas

Madrid, 24 jun (EFE). La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que las variantes del SARS-CoV-2 que se conocen como 'delta' y 'delta plus' se escriben con minúsculas.

Es frecuente ver en los medios de comunicación que los nombres de estas variantes se escriben erróneamente con mayúscula inicial: 'España encara el verano con la variante Delta empezando a circular', '¿Por qué preocupa la variante Delta Plus, la nueva mutación de la variante Delta?' o '¿Qué se sabe de la variante Delta Plus?'.

Tanto los nombres de las enfermedades, tal y como señala la 'Ortografía de la lengua española', como los de los virus y sus variantes son sustantivos comunes y, por lo tanto, lo adecuado es redactarlos con minúsculas y sin comillas ni cursiva: 'alfa', no 'alpha' (la variante del Reino Unido), 'beta' (la de Sudáfrica), 'gamma' (la de Brasil) y 'delta' y 'delta plus' (las de la India). Sobre esta última, cabe recordar que la pronunciación en español es [plús], no [plás].

Así pues, lo recomendable habría sido escribir en los ejemplos iniciales 'España encara el verano con la variante delta empezando a circular', '¿Por qué preocupa la variante delta plus, la nueva mutación de la variante delta?' y '¿Qué se sabe de la variante delta plus?'.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE