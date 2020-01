$!Futbolista argentina trans: “La diferencia física no es real”

'La diferencia física no es real. Hay un montón de jugadoras con mucha más fuerza y velocidad que yo y no son hombres. No tiene nada que ver', dijo la delantera de 22 años al diario Clarín.

La futbolista trans Mara Gómez, que este martes se sumó al Villa San Carlos de la Primera División del fútbol femenino argentino, aseguró este miércoles que no tiene una ventaja 'física' y que está 'preocupada' porque 'todavía' no está fichada en la AFA.

'Excelente noticia. Mara Gómez se convirtió en la primera futbolista trans en jugar el torneo femenino de la AFA', escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el club aclaró este miércoles que, pese a que se sumó al equipo, Gómez 'aún no se encuentra fichada en la AFA' porque 'el periodo de fichajes se abre el 15 de marzo'.

'Me preocupa que todavía no estoy fichada en AFA, la foto se viralizó y la noticia ya empezó a correr. No sé cuándo se hará el fichaje pero ya estoy haciendo la pretemporada y según la comisión directiva están a la expectativa', explicó Gómez.

'Si se da, ojalá que sirva para dar un paso enorme en la inclusión y que tanto yo como mis compañeras podamos incorporarnos al fútbol, a cualquier deporte y a cualquier ámbito de la vida que deseemos', agregó.

También se refirió a la situación el directivo de Villa San Carlos Lucas Portillo.

'Ya estuvimos en la AFA y el único requisito es que Mara cumpla con un examen de testosterona en sangre y ella ya lo tiene hecho y los parámetros le dan bien. Confiamos en que la vamos a poder fichar sin problemas', dijo Portillo al sitio web Toda Pasión.

Gómez, que cambió el género de su documento de identidad a los 18 años, reconoció haber sido discriminada y excluida durante su adolescencia y que incluso llegó a pensar que 'no quería vivir más' y que la vida no tenía 'sentido'.

'Mi paso por el fútbol empezó a los 15 años, no sabía jugar al fútbol (...). Era demasiado mala jugando, pero me di cuenta de que me estaba haciendo bien, que me despejaba de un montón de cosas y me tranquilizaba la mente. Tomé el fútbol como una terapia, le empecé a dedicar tiempo', explicó.