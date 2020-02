Gabriel Jesús: 'No fue falta'

Madrid, 26 feb (EFE).- Gabriel Jesús, futbolista brasileño del Manchester City, afirmó este miércoles, después de la victoria de su equipo por 1-2 ante el Real Madrid, que no hizo falta a Sergio Ramos en el primer gol del conjunto inglés.

'El fútbol es contacto. Yo no le empujé, apenas le puse la mano y por eso no lo anuló. Apenas le puse la mano. La verdad es que no fue falta', dijo en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Gabriel Jesús fue la gran sorpresa en la alineación de Pep Guardiola. Se esperaba al argentino Sergio 'Kun' Agüero, pero el técnico español optó por el brasileño, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas del encuentro.

A parte de marcar el gol que significaba el empate fue una auténtica pesadilla para la zaga del Real Madrid durante todo el partido. Pegado a la banda izquierda, desde ahí sorprendió a sus rivales y ya en la primera mitad tuvo la ocasión inicial para abrir el marcador, pero su disparo lo despejó el meta belga Thibaut Courtois. Curiosamente el tanto llegó en su posición habitual de delantero centro.

Luego, en los últimos compases del partido, incluso forzó la tarjeta roja del propio Ramos, que será la gran ausencia del cuadro madridista en el estadio Etihad.

Gabriel Jesús admitió que, a la vista de la posición que había ocupado durante la mayor parte del choque, le recordaba a sus tiempos en el Palmeiras, cuando jugaba pegado a la banda tras subir de las categorías inferiores y luego pasó a actuar como delantero centro.

'Cuando salgo al campo lo hago para ayudar a mis compañeros, no importa si lo hago en un sitio u otro. Trato de ayudar al equipo', aseguró el brasileño a BT Sport.

El brasileño, como demostró en el Santiago Bernabéu, se reivindicó en un escaparate de este calibre ante el conjunto más laureado de la Liga de Campeones.

Aunque teóricamente la vitola de titular la tiene el argentino Sergio 'Kun' Agüero, Gabriel Jesús, cuando su físico se lo permite, responde siempre.

En el anterior partido ya le dio el triunfo al City en un encuentro clave para la segunda plaza de la Premier. En total, entre todas las competiciones oficiales, ha conseguido esta temporada dieciocho goles. EFE