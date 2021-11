Gabriel Lichtmann presenta en España un falso documental sobre los nazis

Huelva (España), 16 oct (EFE).- El director argentino Gabriel Matías Lichtmann presentó este martes en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (suroeste de España) '‘La estrella roja', un “falso documental” sobre una historia de nazis en el que “la ficción está tan bien construida que hace que la gente dude”.

Lichtmann y el actor Héctor Díaz analizaron las claves de la película, en la que el que misterio y el humor marcan el juego entre realidad y ficción, en torno a una investigación acerca de una presunta espía internacional tras los nazis refugiados en Argentina.

Thelma Fardin interpreta al personaje ficticio Laila Salama, hija de un espía del MI6, reina de la belleza adolescente, amante de Rommel e informante de Wiesenthal, que formó parte de la captura de Adolf Eichmann en Argentina.

Héctor Díaz interpreta a una versión del propio Lichtmann, que se sumerge en la ficción como un director que decide hacer un documental sobre Salama, tras encontrar una caja de recuerdos en casa de su abuelo, y une las piezas para armar el rompecabezas de su vida a través de entrevistas con una serie de curiosos personajes.

Lichtmann explicó que no le gusta utilizar el término “falso documental” para describir su película porque, en este caso, no se pretende engañar el espectador, que es siempre consciente de que la historia no es real, por lo que prefiere definir a ‘La estrella roja’ como “una ficción contada como un documental”.

Hay dos pistas, dijo Lichtmann, que dejan claro el carácter ficcional del relato: por un lado, que el personaje que comparte su nombre y profesión está interpretado por el actor Héctor Díaz y, por otro, que Thelma Fardín interpreta a la espía Laila. Sin embargo, admite, “la ficción está tan bien construida que hace que la gente dude”.

La idea de ‘La estrella roja’ nació como un proyecto de bajo presupuesto y Lichtmann pensó incluso en interpretarse a sí mismo. 'Eso hubiera arruinado la película”, reconoció el director entre risas, para añadir que “por suerte” consiguieron más financiación y Héctor Díaz pudo interpretarlo.

Por su parte, Héctor Díaz destacó la “maestría” del guion de ‘La estrella roja’, que con un tono de humor de fondo ofrece “la posibilidad de creer que esto es realmente posible”.

Nacido en 1974 en Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Matías Lichtmann se graduó como director cinematográfico en la Universidad del Cine.

Director y guionista, obtuvo diversos premios nacionales e internacionales, entre otros el premio al desarrollo de proyecto del Hubert Bals Fund por el guion de ‘Judíos en el espacio’ (2005), el primer premio en el Festival de Cine Judío de Jerusalén por ‘Cómo ganar enemigos’ (2015) y la Beca del Bicentenario del Fondo Nacional de Las Artes por el guion de ‘La estrella roja’. EFE

1010626

fcs/ja/icn