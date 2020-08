Gabriel Rodrigo primera referencia en Brno

Madrid, 7 ago (EFE).- El hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda) ha sido la primera referencia en el circuito de Brno, escenario este fin de semana del Gran Premio de la República Checa, al conseguir el mejor tiempo en la tanda inaugural de entrenamientos libres de Moto3.

Raúl Fernández (KTM) fue el primer protagonista de la jornada al encadenar una serie de vueltas rápidas en el inicio de la sesión que ya le colocaron como referente en la más pequeña de las categorías, por delante del hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y del italiano Dennis Foggia (KTM), en tanto que el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) era la primera víctima del fin de semana al sufrir una caída en la curva trece del trazado checo.

Suzuki, autor de las tres 'pole position' que se han disputado durante la presente temporada no sufrió daños físicos y pudo recuperar su moto, aunque no logró arrancarla y tuvo que regresar a su taller empujando la moto ayudado por las asistencias del circuito.

Kaito Toba (Honda) fue el siguiente líder (2:09.609), en un momento en el que se incrementó notablemente la actividad en los talleres y algunos, como Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) tenían problemas mecánicos que le obligaban a regresar a su taller para intentar reparar cuanto antes.

Otro de los que tenía que 'probarse' era el líder del mundial, el español Albert Arenas (KTM), todavía convaleciente de un fuerte esguince de tobillo que condicionó mucho su rendimiento sobre la moto, sobre todo a la hora de meter las marchas, aunque ya desde los primeros minutos se le pudo ver entre los diez primeros (octavo).

Jaume Masiá (Honda) fue otro de los protagonistas involuntarios de la sesión al tener primero problemas mecánicos con su moto y, tras arreglarlos y regresar a pista, irse por los suelos prácticamente en su primera vuelta en la curva once, que no le provocaron daños físicos pero sí que le obligaron a regresar a su taller para reparar los daños en su moto y que le permitieron regresar rápidamente a pista, pero para acabar igual que en su anterior salida, nuevamente por los suelos. El primer percance fue en la curva once y el segundo en la tres.

Gabriel Rodrigo fue el siguiente a tener en consideración en la tabla de tiempos, al rebajar en un segundo el registro de Toba tras marcar 2:08.612 cuando el tiempo de entrenamiento llegaba a su fin y el hispano-argentino logró su objetivo sin que nadie rebajase ya su registro y que le otorgó la primera posición definitiva por delante del propio Kaito Toba y de Raúl Fernández, con Albert Arenas en la séptima posición.

Alonso López, que fue baja en la carrera de Andalucía al tener sus 'parámetros físicos' descontrolados, pudo regresar a pista en esta primera sesión de entrenamientos libres en Brno, en la que demostró estar prácticamente recuperado al lograr una meritoria decimotercera posición, mientras que Juame Masiá fue vigésimo primero, Sergio García vigésimo quinto y Jeremy Alcoba (Honda) en la vigésimo novena posición. EFE