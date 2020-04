Gabriela Sabatini 'duda' que se pueda volver a jugar al tenis en 2019

Buenos Aires, 06 abr. (EFE).- La extenista argentina Gabriela Sabatini pone 'muy en duda' que se pueda volver a jugar al tenis en 2019 debido a la pandemia de coronavirus, ya que son 'eventos donde se junta mucha gente'.

'En los próximos meses veo difícil que se pueda hacer un evento deportivo. Lo veo muy en duda que este año se pueda hacer algo', destacó la vencedora de 27 títulos individuales, entre los que se encuentran el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon, en el pódcast 'Subidos a la red' que grabó junto a los también tenistas Álex Corretja y Javier Frana.

La extenista, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988), afirmó que 'hay que tener mucha paciencia' ya que 'es tan difícil pensar en un futuro y pensar que puede pasar, lo que hay que tratar de evitar es que se junte mucha gente y todos estos son eventos donde de junta mucha gente'.

'Lo bueno dentro de toda la situación es que todos estamos en la misma, es algo mundial', agregó.

Sabatini recomendó 'cambiar la mentalidad' para gestionar la pandemia de COVID-19 que azota el mundo, un hecho 'único' que ha obligado a modificar las rutinas de todos.

'Me comería la cabeza pensar que no puedo pegarle, no puedo practicar, no puedo entrenar... ahí es donde hay que calmarse y decir: 'estamos todos en la misma, no hay anda que se pueda hacer'', subrayó.

La extenista argentina hizo un repaso por su laureada carrera, de la que recordó que 'era muy competitiva'.

'No me gustaba perder, era muy competitiva y me frustraba mucho, los primeros años de ser profesional recuerdo que perdía el primer set y por ahí el partido lo tiraba. Me frustraba mucho y cuando perdía me encerraba en la habitación, agarraba la heladera, todos los chocolates que había y no quería hablar con nadie', dijo.

La pandemia de coronavirus ha provocado la suspensión temporal de la competición, y eventos históricos como Wimbledon o Roland Garros no se disputarán, al menos en la fecha programada. El torneo ingles se suspendió por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que la cita parisina se postergó para septiembre y octubre de este año. EFE