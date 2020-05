Gabriela Sabatini festeja 50 años y reconoce que siente el paso del tiempo

Buenos Aires, 15 may (EFE).- Gabriela Sabatini, una de las mejores deportistas argentinas de la historia, celebra este sábado sus 50 años y en un balance de su vida afirma que siente el paso del tiempo aunque volvería a elegir ser tenista, si volviera el tiempo atrás.

Desde Miami donde la encontró la cuarentena por el coronavirus y lejos de Zurich, donde reside, la exnúmero 3 del mundo e integrante del Salón de la Fama del tenis celebra su cumpleaños número 50 con muy poco contacto con el deporte que la hizo trascender, pero del que se retiró con apenas 26 años.

“En realidad, es un año más. Los balances o planteos me los hago en diferentes momentos o situaciones que no necesariamente tienen que ser el día de mi cumpleaños. Soy una persona como cualquier otra y por supuesto que a veces tengo bajones. El paso del tiempo lo siento”, manifestó Gaby en declaraciones al diario Perfil.

En total, Sabatini conquistó 27 títulos con 632 victorias y 189 derrotas con las conquistas del US Open de 1990, los Masters de 1988 y 1994 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl como puntos salientes de una época que compartió con Steffi Graf, Martina Navratilova, Chris Evert y Monica Seles.

“Zurich es un excelente lugar para hacer deporte, pedalear en las montañas, nadar en el lago, tomar los mejores cafés. Zurich está en el centro de Europa y, eso me permite viajar todo el tiempo, conocer lugares. Es algo que me encanta hacer. Ya es una forma de vida”, relató Gaby sobre su vida habitual antes de esta pandemia en declaraciones al diario La Nación.

Con respecto a sus vivencias en este tiempo de coronavirus en Miami relató en diálogo con Clarín: 'Llegué aquí justo unos días antes de que empezara todo. Los vuelos se cancelaron desde entonces y ahora espero que se habiliten para poder salir. Pero lo más importante es que tanto mis seres queridos como yo estamos bien. En Miami la cuarentena ?no es tan estricta y se puede salir a caminar o hacer deporte, pero igual me quedo en mi departamento. Lo más difícil, igual que para todos, es cómo manejar la incertidumbre y no saber hasta cuándo seguirá todo esto”.

En tiempo de hacer una retrospectiva de su carrera, Sabatini le contó a Telam: 'Durante mi carrera enfrenté situaciones complicadas, viajé sola alrededor del mundo, afronté diferentes tipos de presiones, lejos de casa y extrañando a mi país y a mi gente. Viví una vida totalmente diferente a la de las personas de mi edad. Pero al final, todo ese esfuerzo valió la pena. Lo mejor de mi carrera fue haber ganado el US Open. Lo peor, tal vez no haber ganado aquella final de Wimbledon contra Steffi Graf'.

“Siento que soy una privilegiada. En la vida hice todas las cosas que quise hacer y las sigo haciendo. Tener esa posibilidad es mucho. Lo importante es sentirse bien, trato de hacer una vida sana y de vivir tranquila. En definitiva soy feliz y me encanta tanto la carrera que hice como mi vida luego del tenis”, concluyó en declaraciones a Radio La Red. EFE