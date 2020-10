Galán: 'Djokovic me lanzaba misiles'

París, 3 oct (EFE).- El chileno Daniel Elahi Galán reconoció que el serbio Novak Djokovic fue muy superior en el duelo que este sábado les midió en la tercera ronda de Roland Garros, más de lo que se imaginaba, en el que acabó derrotado por 6-0, 6-3 y 6-2.

'Es impresionante, nunca había estado en una de las canchas principales, ni siquiera entrenando. Me sorprendió un poco, no te da chances, jugaba mucho más rápido que yo, era difícil. Fue una buena experiencia, hubiera querido hacer más', dijo el colombiano.

Rescatado de la fase previa, Galán alcanzó la tercera ronda de París, pero frente al número 1 del mundo no pudo rivalizar.

'En los vídeos uno piensa que la derecha es más pesada, que no va tan rápido. En realidad eran misiles, golpes ganadores por todos los lados, me limitaba a aguantar', afirmó el 153 del ránking, que prefirió jugarle al revés porque la potencia era menor.

Galán aseguró que en las horas previas al partido prefirió no pensar que se enfrentaba a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos para no incrementar la presión, porque los nervios ya eran muchos por la ronda alcanzada y por descubrir uno de los estadios míticos del tenis mundial, la pista Philippe Chatrier de París.

'Me sentí inferior, pero me motiva para seguir trabajando. Por eso llegué hasta aquí, tengo mucho por mejorar, pero estoy motivado para seguir adelante', comentó.

'Sentí que me pasaron por encima. Estaba bastante nervioso, sentía que me estaba moviendo, pero no, sentía que estaba muy tenso, nervioso, no podía moverme como juego normalmente, era difícil relajarse', indicó.

'Me voy con que a pesar del partido de hoy, vengo haciendo las cosas bien, no ha sido fácil volver del parón, pero al final vengo trabajando bien, hay que seguir por este camino. El partido de hoy demuestra que hay mucho que mejorar, pero con disciplina se puede conseguir', dijo.

Galán, el primer colombiano que alcanza la tercera ronda de un Grand Slam desde Santiago Giraldo en Wimbledon 2015, afirmó que espera ser 'una motivación e inspiración para los chiquitos que quieran jugar, alguien que motiva a que el tenis siga creciendo', para lo que ayudaría que consiguiera buenos resultados.

El colombiano confesó admirar mucho a Djokovic, pero también a Rafa Nadal y a Roger Federer.

'Lo admiro mucho, a todos los admiro mucho, aunque no soy fanático de nadie. Admiro a los tres, que han ganado todo lo que han ganado. Hoy me di cuenta por qué llevan tanto tiempo arriba y es tan difícil sacarlos de ahí', señaló. EFE