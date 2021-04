Galaxy y Chicharito, líderes y protagonistas; Montreal, en el Este

Houston (EE.UU.), 26 abr (EFE).- El Galaxy de Los Ángeles con el delantero internacional mexicano Javier 'Chicharito' Hernández se convirtieron en los grandes protagonistas de la segunda jornada de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) al mantener el invicto y ser el nuevo líder goleador.

El Galaxy hizo su debut en su campo y ganó por 3-2 al New York Red Bulls después que Hernández lograba su primer 'hat trick' en la MLS y lo dejaba al frente de los goleadores con cinco, después que en la jornada inaugural logró un doblete frente al Inter Miami.

Mientras que el Galaxy con su invicto de dos triunfos es líder en la Conferencia Oeste (seis puntos).

Junto a Hernández, el protagonismo de los delanteros latinoamericanos fue completo después que otros tres jugadores, los paraguayos Cecilio Rodríguez y Jesús Medina, además del ecuatoriano Anderson Julio conseguían dobletes que ayudaban a sus respectivos equipos a conseguir la victoria

Rodríguez hizo historia al ayudar al Austin FC, la nueva franquicia de la MLS, a conseguir su primera victoria a domicilio (1-3) frente a los Colorados Rapids, mientras que el uruguayo Diego Fagúndez marcaba el primero gol en la historia del equipo tejano y con el que comenzó la remontada tras ir perdiendo 1-0.

Medina también reivindicaba su clase con el New York City al conseguir doblete en la goleada de 5-0 ante el Cincinnati FC.

Mientras que Julio lograba doblete con el Real Salt Lake, que vencía a domicilio 1-2 al Minnesota United.

Gonzalo y Federico Higuaín se convirtieron en los primeros hermanos en la historia de la MLS en marcar gol en un mismo partido al conseguir los dos con los que el Inter Miami derrotó a domicilio 1-2 al Philadelphia Union tras remontar un gol en contra (1-0).

El Impact de Montreal sacó un importante empate (2-2) en su visita a Nashville para enfrentarse al equipo local y se mantuvo al frente de la clasificación en la Conferencia Este con marca de 4 puntos.

- Resultados de la segunda jornada:

. Viernes, 23 abril

Sporting Kansas City 1 Orlando City 1

. Sábado, 24 abril

New York City 5 Cincinnati 0

Nashville SC 2 Montreal Impact 2

Toronto FC 2 Vancouver Whitecaps 2

San Jose Earthquakes 3 FC Dallas 1

LAFC 1 Seattle Sounders FC 1

New England Revolution 1 D.C.United 0

Minnesota United 1 Real Salt Lake 2

Atlanta United 3 Chicago Fire 1

Philadelphia Union 1 Inter Miami 2

Colorado Rapids 1 Austin FC 3

Portland Timbers 2 Houston Dynamo 1

Los Angeles Galaxy 3 New York Red Bulls 2

- Clasificaciones Conferencia Este:

PJ G E P GF GC Pts

.1. Montreal Impact 2 1 1 0 6 4 4

.2. Atlanta United 2 1 1 0 3 1 4

.3. New England Revolution 2 1 1 0 3 2 4

.4. New York City FC 2 1 0 1 6 2 3

.5. Inter Miami 2 1 0 1 4 4 3

.6. D.C. United 2 1 0 1 2 2 3

.7. Nashville SC 2 0 2 0 4 4 2

.8. Orlando City SC 2 0 2 0 1 1 2

.9. Columbus Crew 1 0 1 0 0 0 1

10. Philadelphia Union 2 0 1 1 1 2 1

11. Toronto FC 2 0 1 1 4 6 1

12. Chicago Fire FC 2 0 1 1 3 5 1

13. FC Cincinnati 2 0 1 1 2 7 1

14. New York Red Bulls 2 0 0 2 3 5 0

- Clasificación Conferencia Oeste:

PJ G E P GF GC Pts

.1. Los Ángeles Galaxy 2 2 0 0 6 4 6

.2. Seattle Sounders FC 2 1 1 0 5 1 4

.3. LA Football Club 2 1 1 0 3 1 4

.4. Sporting Kansas City 2 1 1 0 3 2 4

.5. Vancouver Whitecaps 2 1 1 0 3 2 4

.6. San Jose Earthquakes 2 1 0 1 4 3 3

.7. Real Salt Lake 1 1 0 0 2 1 3

.8. Austin FC 2 1 0 1 3 3 3

.9. Houston Dynamo 2 1 0 1 3 3 3

10. Portland Timbers 2 1 0 1 2 2 3

11. Colorado Rapids 2 0 1 1 1 3 1

12. FC Dallas 1 0 1 1 1 3 1

13. Minnesota United 1 0 0 2 1 6 0

- Clasificación de goleadores:

. Con 5 goles: Javier Hernández (MEX, Los Angeles Galaxy).

. Con 2 goles: Raúl Ruidíaz (PER, Seattle Sounders FC), Anderson Julio (ECU, Real Salt Lake), Cecilio Domínguez (PAR, Austin FC), Gonzalo Higuaín (ARG, Inter Miami), Jesús Medina (PAR, New York City FC), Víctor Castellano (ARG, New York City FC), Jhonder Cádiz (VEN, Nashville SC), Luka Stojanovic (SRB, Chicago Fire) y Mason Toye (USA, Montreal Impact).

- Partidos de la tercera jornada:

01.05: New York City FC-Chicago Fire, Real Salt Lake-Sporting Kansas City, Montreal Impact-Columbus Crew, Houston Dynamo-LAFC, New England Revolution-Atlanta United, Orlando City SC-Cincinnati FC, Philadelphia Union-New York City FC, Minnesota United-Austin FC, FC Dallas-Portland Timbers y San Jose Earthquakes-D.C.United.

02.05: Nashville SC-Inter Miami, Seattle Sounders FC-LA Galaxy y Vancouver Whitecaps-Colorado Rapids.EFE