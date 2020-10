Gales, un rival 'familiar' para Inglaterra

Carlos Mateos Gil

Madrid, 8 oct (EFE).- Inglaterra y Gales se verán las caras en un amistoso muy especial toda vez que son muchos los internacionales que defenderán la elástica visitante habiendo nacido en tierras inglesas.

La vecindad de unos con otros, unida a la presencia de antepasados que lo facilitan, ha provocado que tradicionalmente y en la actualidad el flujo de futbolistas entre ambas zonas haya sido constante.

Tanto es así que el seleccionador galés Ryan Giggs cuenta para este encuentro y los sucesivos contra la República de Irlanda y Bulgaria, con un total de trece efectivos que vieron la luz al otro lado de la frontera.

De ellos dos son defensas, Ethan Ampadu y Chris Mepham. En el caso del primero, debutante más joven en la historia del Exeter City, pudo elegir entre cuatro opciones ya que a la vía galesa se sumaban la inglesa, la irlandesa y la ghanesa. Por su parte su compañero ya había sido capitán de la sub-21 antes de dar el salto a la absoluta, además de disputar el prestigioso torneo de Toulon con la sub-20.

Allí podía haber compartido vestuario con David Brooks, que en cambio optó por jugar con Inglaterra para acabar convirtiéndose en campeón de la cita y mejor jugador del torneo. Fue una aventura pasajera pues ha acabado representando a los 'dragones' más adelante.

También en las inferiores destacó el centrocampista Jonny Williams, nacido en Pembury y que tiene el récord de precocidad con la sub-21 valiéndose de su ascendencia paterna. No es el único que ha tenido que revisar el árbol genealógico ya que hasta una generación anterior, la de sus abuelos, han recurrido efectivos como Matthew Smith, Ben Woodburn, Kieffer Moore o Tyler Roberts.

En cambio hay también una nómina compuesta por aquellos que treparon por la rama de su madre para conseguir su objetivo. Son casos como el de Joe Morrel, natural de Ipswich, o el de Will Vaulks, oriundo de Wirrall.

Entre los que completan la lista se encuentra por ejemplo Brennan Johnson, que ejerció como inglés hasta la sub-17. Luego cambió de aires renunciando no solo a su país de origen sino también a una posible llamada de Jamaica.

Fue uno de los talentos que Inglaterra perdió con el camino al igual que sucedió con Daniel James, joven promesa del Manchester United, o con el también atacante Rabbi Matondo, actualmente en las filas del Schalke 04.

Están también quienes no estarán en esta ocasión pero atienden al mismo perfil. Uno de ellos es el portero Tom King, ex de los 'Three Lions' en las inferiores y que dejó correr la oportunidad de ir con Gibraltar. Otros James Lawrence, Ashley Williams, Robson-Kanu o Sam Vokes.

Hay además dos casos llamativos que representan la multiculturalidad del combinado galés pero de una manera diferente. Se trata del guardameta Adam Davies, que nació en Alemania mientras su padre servía allí con las fuerzas armadas, y de Rhys Norrington-Davies, a quien el trabajo de sus progenitores ubicó en Arabia Saudí.

Un crisol de culturas que, pese a todo, no ha conseguido de momento hacerse un hueco en la historia. Ashley Williams es el único 'extranjero' que se encuentra entre los diez hombres con más internacionalidades y hasta la fecha no hay ninguno venido de fuera entre los diez máximos goleadores. EFE

