Gallardo, sobre Carrascal: 'Cuando lo trajimos sabíamos de su talento'

Buenos Aires, 23 ene (EFE).- El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se refirió este jueves al gran nivel del centrocampista colombiano Jorge Carrascal en el Preolímpico y aseguró que en el club argentino sabían 'de su talento' cuando lo ficharon en enero de 2019.

Carrascal, una de las figuras del Preolímpico que se disputa en Colombia, anotó un golazo este martes en el triunfo por goleada 4-0 de los locales ante Ecuador.

'Ahora hizo este gol y está todo el mundo mirando, pero un entrenador no necesita ver ese gol para saber cómo son. Hay que ayudarlo a desarrollar ese talento y que no le pese en una institución como River', dijo Gallardo en rueda de prensa.

'Cuando lo trajimos sabíamos de su talento, pero estaba un poco perdido, muchos no lo conocían. Por la exigencia de River hay periodos de adaptación que son lógicos', precisó.

El entrenador dijo que tanto Carrascal, de 21 años, como el argentino Julián Álvarez, de 19, tienen con sus selecciones en el Preolímpico la posibilidad de jugar varios minutos, algo difícil en River Plate porque 'ya hay un equipo conformado'.

'Después dependerá de lo que demuestren en el día a día de River', precisó.

Para Gallardo, el colombiano y Álvarez son 'jóvenes futbolistas con muy buena proyección'.

'Me encanta que les vaya bien, más allá de que no los tenemos con nosotros. Me pone contento', añadió.

La Colombia de Carrascal cayó en su debut ante Argentina por 1-2 y luego se impuso a Ecuador por 4-0.

La Albiceleste jugará su segundo partido este viernes ante Chile y Colombia tendrá turno de descanso.

River Plate, líder de la Superliga Argentina junto a Argentinos Juniors, ambos con 30 puntos, visitará este sábado a Godoy Cruz en la decimoséptima jornada.

Carrascal y Álvarez retornarán al equipo cuando finalicen su participación en el Preolímpico, que concluye el 9 de febrero. EFE