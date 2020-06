Gamelab desafía la COVID: Queremos convertir Barcelona en Hollywood de juegos

Barcelona (España), 23 jun (EFE).- 'Barcelona es más que turismo, es un 'hub' del desarrollo de videojuegos'. Con este lema proyectado entre imágenes de la ciudad española y referencias a la innovación de Antoni Gaudí arrancó este martes, de forma virtual, la edición más ambiciosa del congreso de videojuegos Gamelab, que quiere impulsar la capital como referente mundial del sector.

'Estamos tratando de impulsar Barcelona como la capital mundial del videojuego. Ahora empieza a ser uno de los lugares más atractivos, pero seguimos trabajando para que se convierta en el principal, en el nuevo Hollywood. Que cuando alguien piense en videojuegos y dónde se producen los mejores piense en Barcelona', manifestó a Efe el director de Gamelab, Iván Fernández Lobo, que añadió: 'Un virus no nos puede parar en este objetivo'.

Con esta declaración de intenciones, Fernández Lobo subrayó las potencialidades para el sector de la ciudad española de Barcelona, cuyo ecosistema 'ha pegado un cambio brutal' en los últimos años, y destacó la aportación de Gamelab para promocionar y posicionar la ciudad durante los tres días de congreso, que este año se presenta como el mejor evento de videojuegos del año, por ahora.

'No sé lo que pasará de aquí a final de año, supongo que lo que estamos haciendo inspirará a otros para intentar mejorar, pero hasta ahora es el evento de videojuegos con más impacto del año y el que está brillando más', destacó el director de este congreso, pequeño en cuanto a formato pero grande por lo que respecta a la influencia dentro del sector.

Entre los principales ponentes se encuentran, Phil Spencer, máximo responsable de Xbox en el mundo; Mike Pondsmith, creador del juego que inspira 'Cyberpunk 2077', el videojuego más esperado del año; Brenda Romero, una de las diseñadoras más importantes del sector, o Richard Lemarchand, diseñador de la saga 'Uncharted'.

Fernández Lobo, que reconoce sentirse especialmente orgulloso de haber organizado el primer encuentro entre el arquitecto jefe de PlayStation 5, Mark Cerny, y el director creativo de 'Bioshock', Ken Levine, hizo hincapié en que algunas de las ponencias son propias del E3, el principal evento del sector: 'no es fácil conseguir que estas cosas pasen en Gamelab'.

En este sentido, el director no dudó en asegurar que esta XVI edición es la mejor en todos los niveles: 'Siempre ponemos un listón muy alto que parece que no se puede superar y este año lo hemos vuelto a hacer. Es más completa y variada que nunca, tenemos todo tipo de perfiles, no solo grandes ejecutivos y creadores, sino también prensa internacional, algunos de los principales inversores del mundo y grandes académicos'.

A todo esto, Iván Fernández Lobo añadió el mérito de haberlo organizado todo en poco más de dos meses.

Cuando la mayoría de eventos estaba cancelando sus ediciones o posponiéndolas, el Gamelab anunció a finales de abril que mantenía sus fechas y que se adaptaba al formato digital: 'Prácticamente hemos montado un evento de nuevo en este tiempo'.

Sin embargo, el formato virtual permitió organizar un congreso global y expandir el impacto de la marca Barcelona más allá del público habitual que puede asistir al congreso.

Con más de 4.000 inscritos, más todas las personas que pueden acceder gratuitamente a la emisión en directo de las principales ponencias del evento, el Gamelab de este año es 'más internacional que nunca' y, aunque las cifras no son tan grandes como los principales eventos, Fernández Lobo remachó que el público son, mayoritariamente, actores con un interés profesional en el sector, ya sean creadores, inversores, artistas o medios. EFE

1011900