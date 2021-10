Gana la pareja estadounidense Hubbell/Donohue; la española Smart/Díaz, cuarta

Redacción deportes (EE.UU.), 25 oct (EFE).- La pareja estadounidense Madison Hubbell y Zachary Donohue lograron su cuarto título consecutivo de Skate America en el ISU Grand Prix en Las Vegas el domingo al ganar el evento de danza rítmica.

Sus compañeros de equipo y compatriotas Madison Chock y Evan Bates se quedaron con la medalla de plata mientras que los canadienses Laurence Fournier Beaudry y Nikolaj Sorensen se llevaron el bronce.

La pareja española formada por Olivia Smart y Adrián Díaz acabaron cuartos con su baile de temática española 'Zorro' y lograron 189,69 puntos.

Los rusos Annabelle Morozov y Andrei Bagin (RUS) terminaron en quinto lugar con su baile de 'Scheherazade'.

Hubbell/Donohue hicieron una interpretación segura y suave de 'Drowning' de Anne Sila, obteniendo un nivel cuatro para los levantamientos, twizzles y combos. La secuencia de pasos circulares se calificó como de nivel dos y la secuencia de pasos de un pie fue de nivel dos y tres. Los medallistas de plata de ISU World totalizaron 209,54 puntos.

'Algo hizo clic esta mañana y me sentí muy bien en la práctica y solo quería mantener ese sentimiento y patinar para mí y estar allí para Zach, estar presente en la actuación desde el principio hasta el final', dijo Hubbell. 'Hemos logrado nuestros objetivos al hacerlo y también hemos logrado el otro objetivo que era salir con el oro'.

Chock y Bates interpretaron los papeles de un astronauta y un extraterrestre en su baile con música de Daft Punk. Los dos veces medallistas mundiales lograron el mejor puesta de la temporada con 125,68 puntos que sumaron 208,23 puntos en general.

'Nos encanta adentrarnos en estos personajes de extraterrestres y astronautas. Son tan únicos y siempre interesantes para que los exploremos', comentó Chock. 'Estamos agradecidos por la oportunidad en Skate America de mostrar nuestros programas y estamos muy emocionados de seguir creciendo esta temporada'.

Bailando al ritmo de 'Call to Prayer' y 'The Last Kingdom', Fournier Beaudry y Sorensen obtuvieron un nivel cuatro por los giros, lifts y combinación de efectos. Los canadienses ocuparon el cuarto lugar en el Baile Libre con 114,80 puntos, pero en la general se mantuvieron en tercer lugar con 190,13 puntos.

'Estamos muy contentos de volver a realizar nuestro Baile Libre', dijo Sorensen. 'Lo hicimos solo una vez la temporada pasada. Es muy personal para nosotros, sobre nuestra propia historia, nuestras culturas y antecedentes. Estamos agradecidos por estar frente a una audiencia en vivo. Es realmente especial'.EFE

