Ganaderos de Argentina terminan cese de comercialización de vacunos

Buenos Aires, 2 jun (EFE).- Las cuatro mayores patronales agropecuarias de Argentina resolvieron este miércoles no extender el cese de comercialización de ganado vacuno como acción de protesta en contra de la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de cerrar temporalmente las exportaciones de carne bovina.

“Habiendo demostrado fehacientemente que el sector rechaza la medida gubernamental, así como también el modo con el que se gestan e implementan políticas, decidimos mantener la propuesta original de que finalice esta medida de fuerza”, según afirma un comunicado conjunto de las entidades agropecuarias.

La entidades rurales, integradas en la denominada Comisión de Enlace, habían dispuesto no enviar ganado vivo a los mercados de remate donde compran los frigoríficos desde el pasado jueves 20 y hasta la medianoche del viernes pasado, pero resolvieron extender la medida hasta este miércoles, inclusive.

El cierre de exportaciones rige desde el 20 de mayo, por un mes, y el Gobierno alega que la medida busca frenar el precio de la carne, que en abril registró un alza interanual del 66,1 %, por encima de la variación general de precios, del 46,3 %.

Las entidades señalan en el comunicado que durante el paro de 14 días “hubo un altísimo acatamiento'.

E indican que buscarán “avanzar con instancias de diálogo” con el gobierno nacional -harán un pedido de audiencia con el presidente, Alberto Fernández-, con gobernadores de provincias y legisladores.

Recuerdan que con la medida buscaban “hacer notar el malestar” en el sector por las políticas “reiteradas y erradas” y “de manera inconsulta” que aplica el gobierno nacional, en especial por el cierre de exportaciones de carne vacuna.

Señalan que en este lapso “los precios de la carne no bajaron”, por lo que reiteran que “cerrar las exportaciones no es una medida adecuada para generar un impacto real que implique la mejora de los precios que pagan los argentinos por la carne”.

'Es necesario encontrar alternativas que no destruyan una vez más la ganadería argentina, que no afecten más el bolsillo de los argentinos, que no nos hagan perder credibilidad ante el mundo y que no se siga afectando la economía nacional', advierte el comunicado.

Argentina es el quinto productor y el cuarto exportador mundial de carne vacuna.

Y envía al exterior un 30 % de su producción, con exportaciones que en 2020 totalizaron 2.719,4 millones de dólares, motorizadas por la demanda de China, que acapara un 75 % de las toneladas exportadas. EFE