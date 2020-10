Ganna: 'Fue duro porque 82 kilos cuesta arriba son difíciles de llevar'

Redacción deportes, 7 oct (EFE).- El italiano Filippo Ganna (Ineos), ganador de la quinta etapa del Giro de Italia, calificó de 'increíble' su victoria en solitario en Camigliatello Silano, un triunfo con el que cumplió un deseo de su compañero galés Geraint Thomas, que se tuvo que retirar tras una caída.

'Ayer le estaba enviando un mensaje a Geraint Thomas y me dijo: 'oye Pippo, tienes que intentar ganar otra etapa'. Hoy lo intenté y es una victoria increíble para mí y para el equipo', señaló.

El campeón del mundo contrarreloj, de 24 años, es un ciclista de mucho peso físico, y de 1.93 metros de altura, pero en el Valico di Montescuro subió como los mejores escaladores.

'Fue muy duro porque 82 kilos no son fáciles de mover cuesta arriba. Hice una gran crono hasta la meta. En la radio no me daban tiempos de los demás, estaba pensando: 'ok Pippo, a todo gas y hasta el final', explicó. EFE