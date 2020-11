Ganna se ha sentido 'como un Ferrari atrapado en un atasco'

Madrid, 25 nov (EFE).- El ciclista italiano Filippo Ganna, campeón mundial contrarreloj, se ha sentido 'como un Ferrari atrapado en un atasco de tráfico' pero celebra haber dado, finalmente, negativo en el test de covid después de haber permanecido tres semanas aislado.

El corredor del equipo Ineos Grenediers dio positivo pocos días después de ganar la última etapa del Giro y se disponía a participar, en Montichiari, en la concentración del equipo italiano para los Europeos en pista cuando sintió los primeros síntomas y tuvo que regresar a casa.

El 5 de noviembre Ganna dio positivo en el test de coronavirus, así como dos compañeros de equipo y parte de su familia. La semana pasada -revela la web especializada cyclingnews- todavía dio positivo, pero este martes, finalmente, ha dado negativo.

'Me he sentido como un Ferrari en un atasco de tráfico en Milán a las 8 de la mañana, pero por arte de magia este test negativo me proyecta hasta el circuito de Monza. Finalmente estoy libre de COVID', escribió Ganna en Twitter.

Ahora, de acuerdo con el protocolo de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Ganna tendrá que someterse a una completa revisión médica antes de empezar los entrenamientos para la temporada 2021.

Ganna, ganador de cuatro etapas en el último Giro, pidió disculpas a sus compañeros de selección Liam Bertazzo y Michele Scartezzini, que también tuvieron que perderse los campeonatos de Europa en pista tras dar positivo.

'Siento mucho haber contagiado a mis compañeros y amigos Bertazzo y Scartezzini, que se merecían grandes resultados en los Europeos después de haberlos preparado meticulosamente', declaró a Tuttobiciweb. EFE