Garbiñe: 'Estoy bien, pero intento no tener muchas expectativas en Madrid'

Madrid, 27 abr (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza, número 13 del ránking WTA, dijo encontrarse 'bien' antes de empezar su andadura en el Mutua Madrid Open, un torneo para el que intenta 'no tener muchas expectativas' para poder rendir a su mejor nivel.

Garbiñe, entrenada por Conchita Martínez, tenista con más victorias (21) la presente temporada y que nunca ha pasado de octavos en el Mutua Madrid Open, comenzará su participación contra Sloane Stephens, ganadora del Open USA en 2017.

'Me siento bien pero a la vez estoy nerviosa porque quiero hacerlo bien aquí y por eso intento no tener muchas expectativas', dijo Garbiñe, que llegó a Madrid 'antes de lo normal' para adaptarse 'a las diferencias técnicas de la altura'.

En el último torneo, en Charleston (Estados Unidos), Garbiñe se retiró debido a unas molestias físicas en el muslo izquierdo.

'Me siento mejor que en Charleston, he intentado entrenar y recuperar al mismo tiempo. Intento desconectar cuando no estoy jugando torneos. Pienso mucho en el aspecto físico y mental porque sé que todo el mundo juega bien a tenis', confesó Garbiñe, en conferencia de prensa.

'La diferencia la marca el sentir que estás fresca. He recuperado mi cuerpo, pero sin dejar la raqueta porque tenía que preparar la gira de tierra', comentó la tenista española, que espera resarcirse en esta edición de las discretas participaciones de otros años en Madrid.

'Es un combinación de cosas, las expectativas que me pongo yo de hacerlo muy bien y que mi juego no acaba de encajar en Madrid. Espero que sea el año en el que juegue bien porque lo he pasado muy mal en pista y no hacía falta castigarse, sufrir tanto y pasarlo tan mal', subrayó.

'Yo soy la primera que me meto presión a mí misma y hubo un momento que iba en mi contra. Bajé las expectativas y trabajé, fui más humilde. Me lo tomaba todo muy a pecho. Estoy menos preocupada por si juego bien o mal. Ahora acepto lo que pasa', concluyó. EFE

1011041