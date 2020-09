Garbiñe: 'Estoy jugando contra grandes jugadoras y esto es lo que quería'

Roma, 18 sep (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, que avanzó este viernes a los cuartos de final del torneo de Roma tras imponerse a la británica Johanna Konta, aseguró que medirse con 'grandes jugadoras' es lo que quería en este momento para encontrarse con su juego.

'Estoy contenta, esta vez jugué con más inteligencia (con respecto a los otros enfrentamientos con Konta), saqué bien, aproveché mis oportunidades y estoy feliz por poder sumar una nueva victoria', afirmó Garbiñe tras su partido.

'Estoy jugando contra grandes jugadoras y esto era lo que quería, quería jugar buenos partidos, para ver dónde estoy. El cuadro es difícil, pero ahora cada rival es difícil porque estamos en una situación particular, sin muchos partidos', agregó.

Garbiñe expresó su satisfacción por el 'espíritu competitivo' mostrado en los últimos encuentros y se mostró convencida de que su duelo de cuartos de final, contra la bielorrusa Viktoria Azarenka, será complicado.

'Hay momentos en los que estoy mejor o peor, creo que con el paso de los partidos me voy encontrando mucho mejor. Por mucho que entrenes, no es lo mismo salir a competir. No intento compararme con cómo empecé el año, de momento salgo a competir con lo que tenga ese día. Estoy contenta porque he jugado un buen partido', concluyó la española, al analizar su momento. EFE