Garbiñe Muguruza: 'Emocionalmente este ha sido mi mejor año'

Madrid, 18 nov (EFE).- Garbiñe Muruguza hizo historia para el tenis español al convertirse en la primera jugadora en lograr el título en las Finales WTA. A sus 28 años, la tenista caraqueña ya presume en su historial de dos títulos del Grand Slam (Wimbledon y Roland Garros) a los que añade ahora el trofeo de Maestra.

Garbiñe Muguruza redondeó en Guadalajara (México), un año difícil para el tenis por las secuelas del coronavirus que dejó sin público los eventos al principio de temporada y que provocó alteraciones en el calendario fijado.

La tenista española, feliz por éxito que considera 'especial' por haberlo obtenido en plena madurez y en Latinoamérica, atendió a la Agencia EFE de camino al aeropuerto para reemprender el regreso a España y comenzar un tiempo de descanso después de un curso intenso y plagado de emociones.

Garbiñe prefiere conquistar título 'que son tangibles y te los puedes llevar a casa' que llegar a ser número uno, algo que ya consiguió hace cuatro años.

- Pregunta: Ha sido un día de locos, no?

+ Respuesta: 'Ha sido una semana de locos, la verdad. Ha sido muy intensa; ya se sabe que el Master es intenso porque cada partido es como una final de un Grand Slam. Juegas contra las mejores con toda la tensión acumulada de año, una gran tensión. Acabas ganando, todo es un cúmulo de cosas que toda ahora un merecido descanso'.

- P: ¿Le ha dado tiempo a descansar algo estas horas?

+ R: 'Qué va! no he pegado ojo. Hemos querido celebrar, con una gran emoción y demás yo creo que descansaré en un par de días cuando mi cuerpo se relaje y note que ha acabado la temporada. Ahora de momento sigo muy activa'.

- P: ¿Suele dormir después de los partidos?

+ R: 'Se duerme mal. Si juegas de noche peor, por la excitación, los nervios. Es muy difícil desconectar y quedarte dormido de repente. Si estás muy, muy cansada a veces se puede pero por lo general siempre se fastidia un poco la noche'.

- P: ¿Cuales son las primeras imágenes que se le vienen a la mente de estas últimas horas?

+ R: 'Uf.. La playa y una tumbona. Se me vienen imágenes un poco de todo el año, lo que ha sido, lo emocionante, y lo difícil que ha sido sobre todo al principio con esas finales con esa cancha central vacía, sin público. Ha habido un poco de todo. Hay que recordar que ha sido entre burbujas y protocolos, realmente duro. Aunque este final de año ha sido más excitante la primera parte del año ha sido realmente un reto'.

- P: ¿Qué tiene México? ¿Es mágico para usted, no?

+ R: 'Yo creo que sí, eh?. La verdad es que se me da muy bien. Creo que me están adoptando aquí. El público se vuelca conmigo. Me sale muy natural. Latinoamérica es especial para mí'.

- P: ¿Se ha dado cuenta de lo que supone para el tenis español lo que ha conseguido?. Ha hecho historia.

+ R: 'Me dice mucho. Ha sido un gran trofeo, un gran año y terminarlo así es de la mejor manera y sobre todo por la historia y lo que representa este torneo para España'.

- P: Cuando llegó a Guadalajara, antes del torneo, estaba un poco a la expectativa. No quería demasiada presión. ¿Cuando se dio cuenta de verdad de que el torneo era una posibilidad real?

+ R: 'La verdad, cuando pude clasificarme para semifinales y decir he sobrevivido al 'round robin' (liguilla de grupos). Porque empecé con mal pie y perder el primer partido no era lo más adecuado. Después cuando estaba en semifinales ya vi que quedábamos cuatro y quién sabe que si me mantengo fuerte y con confianza puedo levantar el trofeo. Pero hasta entonces la verdad es que no las tenía todas conmigo'.

- P: ¿Este triunfo colma las expectativas en un año difícil?

+ R: 'Ha sido, bueno, como todo año, con alguna lesión, algún torneo que te va mal pero en general ha sido un año muy estable. Para mí ha sido el mejor emocionalmente también pese a todas las circunstancias he sabido llevar mejor los malos momentos y pese a todo he podido jugar cinco finales y levantar tres trofeos. Ha sido todo un éxito'.

- P: ¿Cuales son los retos que afronta ahora?.

+ R: 'Afronto con mucha ilusión el año que viene. He conseguido acabar en una posición muy buena. Con confianza, con alegría, en el top 3, con un súper título... Bueno, seguir con esta inercia. En el 2020 ya empecé muy bien pero con el covid todo se paró y como que cortaron ahí un poco la inercia que llevaba y en este 2021 quería recuperar donde lo dejé y afortunadamente así fue. Y en el 2022 intentar seguir de esta manera y seguir levantando títulos grandes'.

- P: ¿De todos los títulos que ha logrado cuál ha sido el más especial, el que ha disfrutado más y de los que le faltan cual le gustaría tener con más fuerza?

+ R: 'Todos han sido momentos tan especiales que es difícil quedarte con uno. Cada uno tiene su sentimiento especial. Hombre, Wimbledon fue muy especial lógicamente porque es en la catedral del tenis. También es cierto que este título sabe a gloria porque soy más experimentada porque es el Master y para todos los que conocemos el tenis sabemos que el Master es el torneo de más nivel ya que cada partido es una final y, claro, además ha sido en Latinoamérica y para mí es un sueño hecho realidad'.

'Y sobre los objetivos, todos los grandes torneos que me faltan, lógicamente. Es el sueño de todo jugador, completar ese círculo'.

- P: La salud del tenis femenino español se ha visto aquí que es muy bueno

+ R: 'Soy súper optimista. No solo con el tenis femenino español donde está Paula (Badosa), Sara (Sorribes) y otras más chicas por detrás, sino también con el masculino. Con Carlos Alcaraz.. Yo creo que el tenis español siempre está en la élite. Está claro que siempre hay ciclos.. El dios Rafa Nadal es único pero tenis no falta en España y hay una calidad increíble'.

- P: El tenis femenino no tiene dominadora clara. Hay muchas aspirantes en cada torneo. Unas cuantas que lideran y pueden ganar y jóvenes que de pronto aparecen y se llevan un título. Lo contrario que el circuito masculino. ¿En su opinión es mejor lo que ocurre en la competición de mujeres?

+ R: 'Creo que es positivo. Es lo que debería ser. Cada competición luchar al máximo, que cada semana haya que pelear, luchar con sangre por lograr los títulos. La época de Serena Williams, ese dominio, va a ser muy difícil que vuelva esa dominación tan brusca. Y lo de los chicos también es muy extraño. El circuito femenino refleja realmente la pura competición que hay'.

- P: ¿Volver al número uno un objetivo?

+ R: 'Siempre es un objetivo pero la verdad tengo que decir que ya fue un poco de estar aquí y el hecho de haber estado ya en esas posiciones me alivia un poco de la presión por necesitar un número. Lo que más me gusta y lo que prefiero es ganar títulos, ganar los trofeos que los puedes tocar, que son tangibles y que te los llevas a casa. El ránking es genial y por supuesto que lucharé por ese número uno pero desde luego mi concentración está en levantar esos trofeos'.

- P: Ahora tiene algo en perspectiva o desconectar y ya está?

+ R: 'Desconectar. No quiero pensar en nada en las próximas semanas solo en disfrutar de este año, recargar pilas porque lo que se avecina el próximo año también es duro'. EFE.

