Garbiñe Muguruza: 'Me he vaciado mental y físicamente'

Redacción deportes, 13 mar (EFE).- Garbiñe Muguruza logró en Dubai, tras vencer a la checa Barbora Krejcikova, su primer título en el 2021 que rompe una sequía de casi dos años y que reafirma el gran momento de la jugadora española que disputó su tercera final del curso.

Garbiñe se mostró feliz. Acumulaba diez partidos consecutivos y al final logró el éxito después de 'vaciarse' física y mentalmente.

'Me he tenido que vaciar mentalmente y físicamente también. Después de jugar diez partidos seguidos he tenido que aguantar por dentro y decirme que es mi último partido aquí y si me voy de aquí va a tener que sufrir mucho para ganarme', destacó la tenista española.

'Ha sido un partido mentalmente difícil porque es una jugadora desconocida para mí porque da la casualidad de que nunca he jugado con ella, nunca he entrenado con ella y en una final pues a veces el saber con quién juegas, sea una jugadora más top o menos top, ya es difícil pero si no sabes nada de tu rival estás más nerviosa. Ella tiene un tenis... es talentosa, juega muy bien de fondo. Me ha sorprendido sobre todo en el primer set que ha sido por un punto de diferencia', reconoció.

Garbiñe Muguruza, posee dos títulos del Grand Slam entre sus diez trofeos, disfruta de un gran nivel. Ha podido competir en casi todos los torneos en los que ha participado. No se atreve a asegurar que está en el mejor momento de su carrera. Pero sí que se ha convertido en una jugadora 'más completa'.

'Creo que sí. Me noto más completa. Tenísticamente no lo sé pero más completa sí. En lo tenístico he tenido momentos más mágicos, golpes de película pero eso importan menos. Estoy más completa, y estoy más estable. Diría que sí que estoy en un gran momento', destacó la española.

Para Garbiñe ganar un título es 'especial' pero subraya que el hecho de perder una final no supone ningún desdoro ni decepción.

'Ganar un torneo tiene un significado especial, ganar todos los partidos y una final te da más confianza pero también haber hecho varias finales. A una no le gusta perder finales pero en los últimos torneos me ha valido para saber que estaba bien y que tarde o temprano llegará un trofeo ganarlo', puntualizó la tenista española.

Garbiñe está repleta de confianza. Deja de lado el lugar del ránking en el que se encuentra y destaca que siempre se ve con confianza de ganar cualquier competición.

'No pienso en ser favorito o no. Siempre he creído que optaba a cualquier trofeo aunque esté más lejos o más cerca en el ránking. Ahora llevo más victorias. El foco viene y va y no me preocupa en absoluto. Esté en el foco o no siempre me veo como candidata a lograr el título', indicó la española.

Garbiñe Muguruza lanzó la pelota al aire al final del encuentro. Dio la sensación de que era un alivio romper la mala racha en los últimos partidos. Pero solo pensó en el respiro que para ella le supone no tener que pensar en un siguiente encuentro.

'Lo primero que he pensado es que el domingo no tenía que jugar un partido. Después de diez seguidos sin descanso me he vaciado. Ahora viene el momento de disfrutar y no tengo que pensar en mi próxima rival. Fue un momento de pensar que por fin se ha acabado', añadió Garbiñe. EFE