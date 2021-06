Garbiñe Muguruza: 'Me voy con la sensación de haberlo dado todo'

Redacción de deportes, 18 jun (EFE).- La española Garbiñe Muguruza declaró, tras ser eliminada por la francesa Alizé Cornet en los cuartos de final del torneo de Berlín a pesar de disponer de un punto de partido que, aunque es complicado 'tener buenas sensaciones en hierba', se marchaba satisfecha con su juego y con la sensación de 'haberlo dado todo'.

“Me voy con la sensación de haberlo dado todo. Pesa al final el resultado pero lo das todo para ganar. He tenido mi oportunidad, he tenido un pelota de partido, pero ella ha jugado muy bien', dijo Muguruza.

Además, la tenista española ponderó la actuación de la tenista francesa:' Me ha sorprendido su nivel en hierba, nunca habíamos jugado en esta superficie. Ella ha sido muy sólida, yo he jugado bien a ratos y otros no.

'Es una jugadora que me deja jugar y, bueno, tal vez debía haber sido más inteligente por que hice demasiados errores”, añadió.

En referencia a la superficie de hierba, la ganadora de Wimbledon en 2017, reconoció que 'tener buenas sensaciones en esta superficie siempre es difícil'. Sin embargo, consideró que su presencia en el torneo de Berlín 'ha sido una buena preparación para Wimbledon', que comenzará el próximo 28 de junio.EFE