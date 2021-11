Garbiñe Muguruza: 'México es mágico para mí; creo que me están adoptando'

Madrid, 18 nov (EFE).- Garbiñe Muruguza, que hizo historia para el tenis español al convertirse en la primera jugadora en lograr el título en las Finales WTA, realzó la conquista del título en Guadalajara, México, un lugar al que considera muy especial y en el que siempre siente el cariño del público.

La afición del estadio de Tenis Akron de Zapopan se volcó con la jugadora española que siempre que ha acudido a México salió triunfadora. Así ocurrió con el torneo de Monterrey que conquistó las dos veces que lo jugó, en el 2018 y 2019. Ahora logró el éxito en Guadalajara, en las Finales WTA.

'Creo que México es mágico para mí. La verdad es que se me da muy bien. Creo que me están adoptando aquí. El público se vuelca conmigo. Me sale muy natural. Latinoamérica es especial para mí', indicó a la Agencia EFE Garbiñe Muguruza.

La jugadora española añadió el título de maestra a un historial donde sobresalen dos trofeos del Grand Slam. Sin embargo, el éxito conseguido en Guadalajara es especial porque ha llegado en plena madurez de juego y, además, en Latinoamérica.

'Todos han sido momentos tan especiales que es difícil quedarte con uno. Cada uno tiene su sentimiento especial. Wimbledon fue muy especial lógicamente porque es en la catedral del tenis. También es cierto que este título sabe a gloria porque soy más experimentada porque es el Master y para todos los que conocemos el tenis sabemos que el Master es el torneo de más nivel ya que cada partido es una final y, claro, además ha sido en Latinoamérica y para mí es un sueño hecho realidad', destacó Garbiñe.

Muguruza reconoció que se vio con opciones reales de triunfo cuando superó la fase de grupos y se situó en semifinales.

'La verdad, cuando pude clasificarme para semifinales y decir he sobrevivido al 'round robin' (liguilla de grupos). Porque empecé con mal pie y perder el primer partido no era lo más adecuado. Después cuando estaba en semifinales ya vi que quedábamos cuatro y quién sabe que si me mantengo fuerte y con confianza puedo levantar el trofeo. Pero hasta entonces la verdad es que no las tenía todas conmigo', dijo.

La jugadora española, que sale de Guadalajara como número tres del mundo, no está obsesionada con el número uno que ya alcanzó hace cuatro años. Prefiere los trofeos como el logrado en México.

'Siempre es un objetivo pero la verdad tengo que decir que ya fue un poco de estar aquí y el hecho de haber estado ya en esas posiciones me alivia un poco de la presión por necesitar un número. Lo que más me gusta y lo que prefiero es ganar títulos, ganar los trofeos que los puedes tocar, que son tangibles y que te los llevas a casa. El ránking es genial y por supuesto que lucharé por ese número uno pero desde luego mi concentración está en levantar esos trofeos', añadió Garbiñe Muguruza. EFE

apa/sab