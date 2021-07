García Bragado: 'No hay que rendirse ante las condiciones adversas'

Madrid, 28 jul (EFE).- El marchador Jesús Ángel García Bragado, que en Japón disputará sus octavos Juegos Olímpicos, declaró este miércoles que, aunque las condiciones que se encontrarán no son las mejores, 'no hay que rendirse' ante ellas para competir de la mejor manera posible.

García Bragado (Madrid, 1969) es uno de los grandes nombres de la historia del atletismo español y, a sus 51 años, disputará sus octavos Juegos Olímpicos, en los que pondrá punto y final a una larga trayectoria deportiva participando en los 50 kilómetros marcha.

'Japón no tiene las condiciones ideales que nos gustaría, pero hay que saber leerlas bien para competir e intentar hacer el mejor resultado posible. No hay que rendirse antes las condiciones adversas porque la climatología no se parece a las que tenemos, pero seguro que hemos intentado asimilar durante este tiempo los entrenamientos', confesó García Bragado, en la despedida oficial del equipo de marchadores hacía Tokio en un hotel de Madrid.

'Yo quiero desear lo mejor al equipo español. Para muchos será una primera toma de contacto con los Juegos, verán lo competidos que son y espero que les sirvan para el futuro', señaló el atleta madrileño, único deportista español que ha acudido a ocho citas olímpicas.

'El tiempo de estos ocho Juegos se me ha pasado rápido y por eso quiero decirles al resto que, una vez que vuelvan, saquen un buen análisis y piensen en los siguientes. Mientras tanto a por todas porque tenemos que hacerlo lo mejor posible', concluyó. EFE

1011041

drl/sab