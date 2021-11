Gardner, con la convicción de ser 'el de siempre'

Madrid, 3 nov (EFE).- El líder del mundial de Moto2, el australiano Remy Gardner (Kalex), señala que su actitud va a ser la misma de toda la temporada, sin pensar en el título, pues explica que hay 'dos carreras muy importantes por delante' y tienen 'que afrontarlas de la misma manera que las anteriores, sin pensar en lo que está en juego'.

'Tenemos que seguir por el mismo camino que hasta ahora, trabajando duro e intentando no cometer errores pues será importante dar un paso adelante en la clasificación en comparación con Misano', asegura el piloto australiano, que deseó en la nota de prensa de su equipo que 'esta vez el tiempo sea un poco mejor' para ellos'.

'Portugal es un circuito que me gusta mucho, de hecho, es uno de mis favoritos, ya que su trazado es espectacular y único', recalca el piloto australiano.

Su compañero de equipo y único rival por el título, el español Raúl Fernández dice afrontar 'estas dos últimas jornadas con ganas de disfrutar al máximo'.

'Quiero dar el ciento por ciento para intentar acabar el año como queremos, que es conseguir otro buen resultado y la verdad es que fue una pena la caída que sufrimos en Misano, pero creo que hicimos lo que teníamos que hacer y esto forma parte del deporte', reconoce el piloto madrileño.

'Ahora volvemos a Portugal, que es un circuito que me gusta mucho, donde me siento muy sólido y donde mi estilo de pilotaje siempre me ha servido, por lo que daré todo y buscaremos, sobre todo, divertirnos sobre la moto', afirmó Raúl Fernández. EFE

JLL/og