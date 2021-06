Gardner concienciado en pasar estas dos carreras 'con muchos puntos'

Madrid, 16 jun (EFE).- El australiano Remy Gardner (Kalex), líder del mundial de Moto2, ha señalado que se encuentra concienciado en 'pasar estas dos carreras antes del parón veraniego con muchos puntos'.

'Toca trabajar y afrontar las últimas dos carreras consecutivas antes del parón veraniego y será importante superar estas dos competiciones con muchos puntos, como hemos hecho en las últimas rondas', recalca el líder del mundial.

'El trazado de Sachsenring es similar al de un circuito de karts, con un primer sector muy pequeño, aunque la parte final me gusta bastante', explica Gardner en la nota de prensa del equipo KTM.

'Hay muchas curvas a la izquierda, así que vamos a ver cómo va ahí, pero el objetivo es, una vez más, entrar entre los cinco primeros, sin cometer errores, y conseguir el mejor resultado posible', aseguró el piloto australiano.

Su compañero de equipo, el español Raúl Fernández, ha recordado que 'durante la semana de descanso estuve entrenando y preparando los próximos Grandes Premios'.

'He aprovechado para desconectar, ya que después de dos carreras consecutivas es necesario desconectar un poco y entrenar otras disciplinas, si bien estas serán las dos últimas pruebas antes del parón de verano, me hace mucha ilusión y me gustaría terminar la primera parte del año de la misma manera que las anteriores: dando el ciento por ciento, disfrutando e intentando luchar por el podio', comenta Raúl Fernández.

'Tengo muchas ganas de correr en Sachsenring, porque es uno de mis circuitos favoritos y tengo grandes recuerdos ya que siempre me he sentido bien y cómodo. y, en general, es un circuito que me gusta mucho por lo que el objetivo es volver a luchar por un puesto en la parte delantera', asegura convencido el español. EFE