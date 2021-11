Gardner y Fernández se la juegan en la última carrera del año

Madrid, 10 nov (EFE).- El australiano Remy Gardner y el español Raúl Fernández, compañeros en el equipo Red Bull KTM de Moto2, se juegan el título mundial de la categoría en la última carrera del año, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste, si bien toda la ventaja parece decantarse del lado del primero, que cuenta con 23 puntos de ventaja.

'Espero poder disfrutar al máximo de la última carrera del año, ya que también será mi última competición en Moto2 y daremos el ciento por ciento para conseguir el resultado necesario para ganar el título en la que creo que ha sido la mejor temporada de mi vida', asegura en la nota de prensa del equipo Remy Gardner.

'Nunca pensé que podría tener una campaña con tan buenos resultados y, junto con el increíble equipo que tengo, he disfrutado mucho de cada momento por lo que, pase lo que pase en Valencia, ha sido un placer formar parte de este equipo. El circuito no es uno de mis favoritos, pero tiene algunas curvas que me gustan mucho, como la larga en la que se puede derrapar mucho', recuerda Gardner.

'Tuvimos mala suerte en la última carrera, sobre todo con el neumático trasero, porque no hicimos la elección correcta y tuvimos un buen ritmo durante el fin de semana del Gran Premio y esta es una prueba especial, ya que será la última con mi equipo de Moto2, al que echaré mucho de menos, pero también será importante porque se decidirá el título y aunque tengo una oportunidad, es pequeña', reconoce por su parte Raúl Fernández.

'Me gusta mucho el circuito, ya que fue donde gané mi primer Gran Premio y cuando sueles hacerlo bien en un circuito, te hace sentir bien. En general, 2021 ha sido el mejor y el peor año de mi vida, pero en general ha sido una temporada positiva', señala Fernández. EFE

