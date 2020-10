Garin, a la quinta fue la vencida: 'Me saqué un peso de encima'

París, 1 oct (EFE).- El chileno Cristian Garin, que logró al fin superar la segunda ronda de un Grand Slam, al quinto intento, al vencer en Roland Garros al australiano Marc Polmans, rescatado de la fase previa, por 6-7 (5), 6-2, 7-6 (3) y 6-4, afirmó que se ha sacado un peso de encima.

'Estoy muy contento de haber superado al fin una segunda ronda. Ha sido un partido difícil, casi 4 horas, ahora tengo una sensación muy linda. Me saqué un peso de encima, contento por la forma en que fue, sacarlo adelante así me pone muy contento', dijo el chileno.

El chileno de 24 años aseguró que ha venido ganando en experiencia en los últimos tiempos y que se siente más maduro para afrontar partidos difíciles como los que se juegan en un Grand Slam.

Ahora se medirá contra el ruso Karen Khachanov, un rival contra el que nunca ha jugado, pero ambos se conocen muy bien al ser de la misma generación.

'Tiene buenos resultados en Grand Slam, será un partido durísimo. Pero haber superado ya la segunda ronda me libera un poco, espero jugar más tranquilo que hoy. Son los partidos que me gusta jugar', señaló.

El chileno se quejó de algunos problemas en un hombro durante su partido y, posteriormente, se retiró del dobles que tenía programado.

'No me sentía bien por el cansancio y la tensión. En el hombro tengo alguna molestia, pero no es importante, es lo normal en este tipo de torneos, todo el mundo tiene alguna molestia. Ahora tengo un día para poder recuperar', comentó.

Comenzó mal su duelo el chileno, que se vio sorprendido por el descaro de su rival, debutante en París a sus 23 años, 122 del mundo y que en primera ronda ganó su segundo partido en un grande.

Pero pronto recuperó su juego Garin, uno de los mejores de la temporada sobre tierra batida.

Garin sumó su triunfo 15 sobre arcilla esta temporada, solo superado por el noruego Casper Ruud, aunque el chileno tiene menos derrotas.

Esa eficacia le ha valido para anotarse los torneos de Córdoba y Río de Janeiro, antes de que la pandemia detuviera su progresión, tras la cual le ha costado algo recuperar el nivel.

En Roma, el único Masters 1.000 que se ha disputado esta temporada sobre tierra batida, pagó la falta de tiempo de adaptación y cayó en primera ronda contra el croata Borna Coric. EFE