Garín, ante una oportunidad histórica

París, 5 jun (EFE).- Fernando González en las semifinales de 2009 de la arcilla francesa. Ese fue el último gran hito chileno en Roland Garros. Cristian Garín (n.23) intentará este domingo escribir una página más en la historia del deporte de Chile ganando en los octavos al número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev.

'Yo he trabajado toda mi vida para estar aquí, tengo que jugar mejor, no me genera nada que me comparen, desde que tengo memoria me vienen comparando con los mejores de la historia del país, está demás pensar en eso', dijo Garín, nada clasificarse el viernes a los octavos, al vencer al estadounidense Marcos Girón.

La cancha Suzanne Lenglen, la segunda más importante del Roland Garros, será el escenario de duelo Garín-Medvedev. Ambos se han enfrentado dos veces en la ATP, con un empate.

El ruso ganó en la pista dura de los Masters 1.000 de Canadá, mientras que el chileno lo hizo en la tercera ronda de los Masters 1.000 de Madrid, en tierra batida.

Esa superficie tiende a beneficiar a Garín, aunque varios jugadores ya han aclarado que la arcilla de París no es tan lenta como se dice. El tiempo seco endurece aún más las condiciones de quienes prefieren superficies pesadas.

'Cuando está más húmedo las condiciones están más lentas, es lo que estoy acostumbrado en el juego de arcilla', terció Garín el viernes.

Después de dos días húmedos, con tormentas de por medio, este domingo se presenta más soleado y seco, en contra de los deseos del chileno.

Garín, de 25 años, debuta en los octavos de final de un Grand Slam por primera vez. El de Roland Garros de este año es el décimo en el que participa.

Se ha convertido en el sexto chileno en alcanzar unos octavos de Roland Garros en la era de los Open, el último fue González en 2009.

Garín, vencedor de cinco torneos ATP, entre ellos un 500 en Rio, tiene buenos recuerdos de París. En 2013, levantó el torneo júnior de Roland Garros en 2013 frente a Alexander Zverev, actual número 6 del circuito.

El recorrido del jugador andino en este Roland Garros ha sido algo desigual. En primera ronda, se impuso con alguna dificultad al argentino Juan Ignacio Londero por 3-6, 6-4, 7-6(6) y 6-2 en 3 horas y 9 minutos.

En segunda, tuvo un pie y medio fuera. Levantó dos bolas de partidos ante estadounidense Mckenzie Mcdonald (n.119), por 4-6, 4-6, 7-6, 6-3 y 8-6.

Más plácido fue ante Girón, frente al que gastó tres mangas (6-1, 5-7, 6-2 y 6-2 en dos horas y 31 minutos). EFE