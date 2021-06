Garín:'Está bien que a Medveved no le guste la tierra, pero es un jugadorazo'

París, 4 jun (EFE).- El chileno Cristian Garín (n.23) está haciendo historia en el deporte de su país. Después de apear este viernes al estadounidense Marcos Girón, se medirá en los octavos de Roland Garros al número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev: 'Está bien que no le guste la tierra, pero es un jugadorazo', dijo Garín.

En la rueda de prensa posterior a su triunfo, analizó a su rival del domingo: 'Ha tenido muy buenas victorias en esta superficie (tierra batida) es el segundo mejor del mundo. Es un rival al que respeto muchísimo, lo admiro e intentaré salir a ganar, como siempre, es un rival muy, muy duro'.

Se han enfrentado dos veces, con una victoria para cada uno. En los Masters 1.000 de Canadá de 2019 se llevó el gato al agua el ruso; en los Masters 1.000 de este año en Madrid, el chileno.

Garín, de 25 años, pasó este viernes a los octavos de final de un Grand Slam por primera vez. El tenista se ha convertido en el sexto chileno en alcanzar unos octavos de Roland Garros en la era de los Open. El último fue Fernando González en las semifinales de 2009 de la arcilla francesa.

'Yo he trabajado toda mi vida para estar aquí, tengo que jugar mejor, no me genera nada que me comparen, desde que tengo memoria me vienen comparando con los mejores de la historia del país, está demás pensar en eso', indicó, al responder si no le daba vértigo la comparación con leyendas chilenas como Marcelo Ríos, González y Nicolás Massú.

Garín, que levantó el torneo júnior de Roland Garros en 2013 frente a Alexander Zverev, actual número 6 del circuito, dijo que el clima que haga el domingo podría ser importante para tener unas condiciones favorables ante el ruso, finalista de dos Grand Slam y vencedor de las finales de la ATP.

'Va a depender del clima. A mí me gusta cuando está un poco más nublado' como este viernes ante Girón.

'Cuando está más húmedo las condiciones están más lentas, es lo que estoy acostumbrado en el juego de arcilla', señaló, indicando que en las anteriores rondas le costó más porque los días fueron más secos y las canchas más rápidas.

Garín no sufrió este viernes como en segunda ronda, en la que levantó dos bolas de partidos en un largo encuentro ante estadounidense Mckenzie Mcdonald (n.119), ni tampoco como en la primera, en la que se impuso con alguna dificultad al argentino Juan Ignacio Londero por 3-6, 6-4, 7-6(6) y 6-2 en 3 horas y 9 minutos.

El chileno, ganador de 5 títulos, el último un 250 de Santiago, superó a Girón por 6-1, 5-7, 6-2 y 6-2 en dos horas y 31 minutos en la pista 7.

'Jugué a muy buen nivel, siendo sólido, sin hacer nada raro, menos en el segundo set que tuve una baja y él fue mucho más agresivo', rememoró. EFE