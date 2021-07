Garín: 'Me costó mucho adaptarme a la Central'

Londres, 5 jul (EFE).- El chileno Cristian Garín reconoció este lunes la superioridad del número uno del mundo, Novak Djokovic, en su partido de octavos de final en Wimbledon, aunque aseguró que el hecho de haber jugado por primera vez en la pista Central del torneo jugó también en su contra.

'El comienzo me costó muchísimo: el hecho de no poder calentar en la cancha, nunca había tenido la oportunidad de jugar en ella. Eso influyó mucho en el comienzo, la adaptación, porque sentí que la cancha era mucho más rápida que en las que había jugado', dijo Garín tras el choque.

Pese a todo, el chileno afirmó haberse sentido 'mucho mejor' a partir del segundo set, cuando presentó dura batalla a Djokovic, que consiguió despegarse en el marcador tras romper su servicio en el noveno juego.

'Me quedo con la experiencia de que hice cuarta vuelta y mejoré muchísimo. Voy sumando experiencias buenas, creo que la ultima semana ha sido superpositiva', dijo, pese a manifestarse 'triste' por la derrota.

Garín destacó que entre el aprendizaje que extrae del partido contra Djokovic está el hecho de que la próxima vez que juegue en la Central estará 'mucho más preparado'.

El chileno destacó las 'muy buenas sensaciones' que tuvo al sentir el apoyo del público en la pista. 'La cancha es lo más especial que he jugado. Cuando entré y vi a tanta gente, me sorprendió, no me esperaba ver tanta gente', admitió.

Pese a sus problemas para adaptarse hoy, dijo que siempre le ha gustado 'jugar en pasto', una superficie sobre la que ha obtenido buenos resultados.

'Me encanta Wimbledon, me gusta el ambiente que se genera en el torneo, es muy distinto a los otros torneos. Hoy me pasó la cuenta de no haber conocido la cancha antes. Ojala el próximo año tenga otra oportunidad', deseó. EFE.