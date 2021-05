Garín se aferra a la victoria en París para festejar su cumpleaños

París, 30 may (EFE).- El chileno Christian Garín reconoció que frente al argentino Juan Ignacio Londero en la primera ronda de Roland Garros no hizo un gran partido, pero destacó su voluntad de aferrarse a la victoria, que acabó logrando en el día que cumplía 25 años.

'Hasta que no terminé el último punto no sentía que estaba de cumpleaños, ahora con la victoria contento por el cumpleaños y la victoria', dijo el de Santiago tras imponerse por 3-6, 6-4, 7-6(6) y 6-2 en 3 horas y 9 minutos.

'La victoria fue un regalo que me hice, en un partido durísimo, por eso estoy contento por ambas cosas', dijo el jugador, que no cree que le queden fuerzas para más festejos en la capital francesa, donde está acompañado de su novia y su entrenador.

Garín reconoció que comenzó el partido 'nervioso' y que su juego no lograba la profundidad que quería.

'Pero tenía muchas ganas de ganar y luché cada punto, sentía que podía hacerlo mejor', dijo el tenista que llegó a estar 0-4 abajo en el tercer set

Se aferró al triunfo para tapar las lagunas de su tenis. 'Rescato las ganas de ganar y la actitud en los momentos difíciles', comentó el tenista, que espera que esta victoria le dé confianza para afrontar el resto del torneo.

Por delante tiene dos días para mejorar cosas antes de medirse al estadounidense Mackenzie McDonald, verdugo del finlandés Emil Ruusuvuori por 4-6, 6-3, 7-6(4) y 6-3.

Garín aseguró que le gustan los partidos de Grand Slam, torneos en los que ha superado la primera ronda en las cinco últimas ocasiones.

'Los tomo con mucha conciencia, me gusta competir a cinco sets, el físico es importante, lo he ido mejorando aunque me queda mucho', indicó.

También se mostró confiado de que una buena actuación en París deje atrás el difícil inicio de año, tras haber tenido el covid, que le impidió disputar el Abierto de Australia.

'El comienzo de año fue difícil y ahora estoy retomando el nivel, llevo varios torneos jugando a buen nivel aunque no tenga buenos resultados, he perdido ajustado contra rivales top', señaló.

'Tengo que seguir mejorando el físico, el saque, la actitud. Hoy un partido que había que ganar lo gané, mejorando día a día y eso me deja tranquilo', dijo. EFE