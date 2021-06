Garín: 'Voy por el buen camino, gané partidos jugando mal'

París, 6 jun (EFE).- El chileno Cristian Garín hizo un balance positivo de su paso por Roland Garros tras ser eliminado por el número dos del mundo, el ruso Daniil Medvedev, y, aunque cree que 'debe seguir mejorando', afirmó que ha avanzado en su solidez como jugador al ganar partidos 'jugando mal'.

Se refirió al partido de segunda ronda ante el estadounidense Mckenzie Mcdonald, ante quien tuvo que tirar de oficio y perseverancia para levantar un doble 6-2 en contra: 'Tener esa capacidad de ganar a pesar de jugar mal es muy importante'.

Respecto a la derrota ante Medvedev, Garín no dudó en atribuirla al talento del moscovita: 'Me ganó porque jugó mejor que yo. En los dos primeros sets me costó muchísimo ganar puntos. Daniil no es el número 2 del mundo porque sí'.

'En el tercero tuve mis chances, pero no pude sacar bien por culpa de un dolor en el hombro', explicó en referencia a la manga definitiva, que cayó de lado del ruso por 7-5.

A pesar de ello, Garín insistió en que se va contento tras la que ya es su mejor participación en un Grand Slam: 'Voy por el camino correcto. He aprendido mucho esta semana. Cada vez entiendo mejor el tenis y siento que ya puedo jugarle partidos a cualquiera de igual a igual'.

En el apartado de cosas a mejorar, señaló que está trabajando en el saque y en el nivel físico junto a su entrenador Franco Davín.

De cara al futuro, Garín no especificó cuál será su recorrido por la gira de césped, pero reconoció que su 'prioridad es llegar bien físicamente a Wimbledon', que empieza el 28 de junio. EFE