Garitano: 'El Granada y nosotros hemos sido los más fuertes mentalmente'

Lezama (Vizcaya), 4 mar (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, considera que si su equipo y el Granada se encuentran en una de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol, cuyo partido de vuelta les mide este jueves en el Nuevo Los Cármenes, es porque han sido 'los más fuertes mentalmente en situaciones extremas' del torneo.

'Hemos sido los que más fuertes hemos estado mentalmente en situaciones extremas. Hay equipos con bastante más calidad que nosotros y están fuera. Si estamos aquí es porque hemos competido bien', reflexionó en Lezama el técnico vizcaíno, recordando el camino lleno de prórrogas de ambos equipos. Y en el suyo también un par de agónicas tandas de penaltis en Elche y Tenerife.

Por eso, Garitano tiene claro que ninguno de los dos va a darse por vencido, pase lo que pase en el terreno de juego. 'Ni el Granada ni nosotros somos de bajar la cabeza, hasta el minuto 90 vamos a ser duros de pelar', aseguró, dando valor a que ambos siguen vivos en el torneo. 'No es fácil llegar hasta aquí. Empezaron 128 y ya solo quedamos cuatro', destacó.

'Estamos en semifinales porque hemos hecho un buen torneo y hemos eliminado a grandes equipos. Somos animales competitivos y estos partidos nos gusta jugarlos. Esto es la elite y para estos partidos nos hacemos jugadores y entrenadores', reivindicó a su equipo y la singular filosofía del club de jugar con futbolistas de la tierra.

'Todos nuestros jugadores son amigos y eso es impagable. Todos están criados aquí y juntos desde hace años. El rival es un equipo que cuenta con extranjeros, que hace las cosas bien y que tiene un buen entrenador', añadió.

'Queremos poner la guinda de oro', resumió, acerca de las intenciones del Athletic para un partido que preparará de manera 'normal' porque no sabe 'como se gestiona un partido con un 1-0'. 'Hay que jugar normal. De inicio nunca tienes que gestionar un 1-0', dijo, dejando para 'los últimos diez minutos' jugar en función del marcador.

Garitano también adelantó que hablará con los jugadores en los momentos previos al partido de una forma 'natural' y sin 'un discurso preparado' de antemano que 'parezca artificial', aunque reconoció que 'es un partido especial porque te juegas una final. Y no todos los días se llega a una final', subrayó, aún sin pararse en ella porque: 'no solemos pensar en un partido para el que todavía no hemos ganado el premio de jugarlo'.

Para Garitano, los dos equipos pierden mucho con las ausencias, ambos por sanción, de Dani García, en el caso del Athletic, y Roberto Soldado, en el del Granada, 'porque son los dos muy importantes' para sus respectivos entrenadores.

El técnico de Derio no dio demasiada relevancia a la mayor experiencia del Athletic en este tipo de situaciones porque 'hay muchos factores' que pueden decantar la balanza. 'Cuanta más experiencia mejor, pero también cuanta más velocidad mejor y cuanta más calidad mejor', explicó.

Ya en lo personal, asumió que para él el de este jueves 'es un partido importante', pero se considera, aunque ya tiene 'experiencia', un 'entrenador joven'.

'A veces son partidos más importantes los de Segunda B cuando un equipo tiene riesgo de desaparecer. Ahora estamos luchando por conseguir algo no porque algo vaya a desaparecer', subrayó.

En cuanto al estado anímico de su equipo, aseguró que, aunque el triunfo del domingo ante el Villarreal les vino bien para 'reforzar el trabajo que estábamos haciendo' y que estaba siendo penalizado en la racha de diez partidos sin ganar en LaLiga, ya anteriormente estaban 'altos de ánimo'. 'Y ahora más' aseguró. EFE