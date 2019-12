Garitano: “En el Bernabéu necesitas ese puntito de fortuna para sacar algo”

Madrid, 22 dic (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, aseguró en rueda de prensa tras el empate a cero contra el Real Madrid que para “sacar algo” del Santiago Bernabéu se necesita “ese puntito de fortuna” que tuvieron con los disparos al palo del conjunto local.

“Llevarte un punto con la portería a cero no es fácil. Aquí necesitas ese puntito de fortuna con esos palos para sacar algo. En el primer tiempo no he acabado tan contento, pero el segundo me ha gustado mucho más ya que hemos llegado arriba con peligro. Nos llevamos un punto de un trabajo colectivo muy bueno”, declaró.

El técnico del Athletic analizó el empate de su equipo, ponderando la segunda mitad: “El primer tiempo hemos perdido mucho balón, sus ocasiones han venido por perdidas. En el segundo no hemos perdido tanto en la salida y hemos sufrido mucho menos. Hemos sufrido menos y a ratos nos hemos encontrado bien. Aquí necesitas ese puntito de suerte y luego también el equipo ha hecho un gran trabajo en lo colectivo, hemos acabado muy enteros apretando arriba”, dijo.

“Tenemos que mejorar y seguir creciendo, vamos a ver. De momento estamos trabajando todo lo que podemos. Hay que mejorar fuera de casa y este punto tiene mucho mérito por el momento en el que estaba el Madrid y por los jugadores que tiene. En el segundo tiempo no hemos sufrido tanto”, añadió.

Garitano valoró su cambio de sistema a tres centrales, con el que no se mostró especialmente contento: “No especialmente. Llevamos un año jugando con cuatro y haciéndolo muy bien. Hoy, en este escenario, lo creía conveniente porque ganábamos altura y fortaleza en el medio campo. Tenemos las dos opciones, pero jugando a la manera de siempre nos ha ido muy bien. No sé si lo vamos a utilizar más días porque hay cosas que no nos han gustado”, aseguró.

“Más o menos el Madrid está utilizando este sistema de 4-3-3 y al no jugar Isco, que pensábamos que no iba a jugar creíamos que iba a jugar con este sistema. Además, yo siempre que he venido te acababan haciendo gol a balón parado y así ganábamos gente alta”, completó sobre porqué utilizó dicho sistema.

El técnico llegó el año pasado al banquillo del primer equipo del Athletic con el equipo cerca del descenso y poco más de un año después sacó un empate del Santiago Bernabéu y está a dos puntos de puestos de Liga Europa: “Vivimos del presente y sabemos que la situación hace un año era muy mala y el equipo ha mejorado mucho. Ahora hay que descansar y pensar en seguir mejorando y creciendo. Lo hecho está bien, pero somos ambiciosos y queremos más y seguir mejorando”.

Un buen 2019 al que Garitano no quiso ponerle nota: “Yo no soy de poner notas. Hemos trabajado mucho este año y en eso la nota sí que es alta, el resto la tenéis que poner vosotros”.

El entrenador del equipo vasco analizó el estilo de su equipo, que no tiene buen trato de balón: “Con balón nos cuesta. Ya habéis visto en la primera parte que sus ocasiones han sido por errores nuestros. Tenemos jugadores más físicos y tenemos que mejorar en esto. Para ser un equipo serio y estar arriba tienes que encajar pocos goles y ser un equipo serio”, declaró. EFE

