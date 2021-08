Garitano: 'La salida de Messi es una gran pérdida'

Madrid, 12 ago (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, habló sobre la salida del Barcelona de Leo Messi rumbo al París Saint-Germain y consideró que es 'una gran pérdida' para el fútbol español.

'Es una gran pérdida. Al final hemos estado tantos años con los mejores del mundo aquí, que ahora no los tenemos. Es el caso de Messi, Ramos, Cristiano... gente que se va a otras ligas. Eso no ayuda nada. Los he sufrido mucho, pero también los he disfrutado muchísimo también. Lo ideal es que los mejores estén aquí. Algo ha cambiado o habrá que cambiar. No es casualidad que la mayoría salgan de aquí', dijo en rueda de prensa.

Preguntado sobre el objetivo de su club este curso aseguró que la idea es situarse ente los ocho o los diez mejores y analizó el mercado: 'A nosotros todo siempre nos ha costado un poquito más. Queremos firmar lo que queremos firmar y eso siempre cuesta un poco más viendo cómo está el mercado. Me habría gustado como entrenador tener la plantilla cerrada una semana antes de empezar la Liga... pero el mercado se cierra el 31 y debutamos el 14'. EFE

