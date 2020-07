Garitano: 'VAR me gusta, pero cuando toca en contra te tienes que fastidiar'

Bilbao, 5 jul (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, admitió tras la derrota frente al Real Madrid que aunque 'tiene cosas que mejorar' le gusta el VAR y por ello asume que 'cuando te toca en contra', como hoy con el penalti que les costó el partido, 'te tienes que fastidiar'.

'Siempre he dicho que es una tecnología que ayuda más que perjudica. Con las mejoras que tiene que tener, me gusta. Así que hoy no puedo decir lo contrario', comentó el técnico cuestionado sobre la acción de Dani García sobre Marcelo de la que fue avisado el colegiado González González desde la sala de videoarbitraje.

Garitano no ofreció su valoración sobre esa jugada ni tampoco sobre otro pisotón de Sergio Ramos a Raúl García en el área madridista, de la que no fue advertido el árbitro, porque no vio 'bien en directo' ambas acciones desde el banquillo.

'Son cosas del fútbol, no creo que quejándome vaya a solucionar nada. Hoy nos ha tocado esta decisión en contra, pero ya ha pasado este partido y ahora a recuperar a la gente porque que nos hemos pegado una paliza buena y el equipo ha acabado cansado', explicó.

El entrenador vizcaíno lamentó que ese 'detalle' decantara a favor del Real Madrid un partido 'bastante parejo en el trámite y sin ocasiones' para ambos equipos en la segunda parte después de un primer tiempo en el que su rival 'salió mejor' y el Athletic fue 'mejor' en la última media hora.

'Sabíamos que un detalle lo iba a decidir a favor nuestro o de ellos y así ha sido. Es una pena no poder sacar algo por el trabajo que han hecho los jugadores', añadió.

Garitano admitió además que después de esta derrota van a tener que 'sumar de tres en tres bastantes veces' en los cuatro partidos que restan para acabar LaLiga si quieren tener opciones de alcanzar una plaza europea.

Por último, señaló que la lesión 'en el sóleo' que sufrió Yeray Álvarez en la primera parte 'no tiene buena pinta' y, tras hablar con el médico del club, confesó que no es 'muy optimista' sobre la posibilidad de contar con el central antes de que acabe la temporada dentro de dos semanas. EFE

1010062