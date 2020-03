Garuba: 'mi objetivo es meter siempre más energía al equipo'

Madrid, 9 mar (EFE).- Usman Garuba, una de las mayores promesas de la cantera del Real Madrid de baloncesto, afronta cada partido con el principal objetivo de 'meter siempre más energía al equipo” en busca de triunfos y nuevos títulos ya que 'desde pequeño' tiene un gen ganador que le lleva a querer ganar siempre, independientemente de cómo juegue, porque 'nunca' le ha gustado perder.

“Me gustaría ganarlo todo con el Real Madrid. Doy las gracias a todos los madridistas por su apoyo y vamos a seguir trabajando para intentar tener más títulos”, explicó este lunes el pívot madrileño en una entrevista con la televisión oficial del club con motivo de su 18 cumpleaños.

Apuntó que, por su juventud, su objetivo 'es meter siempre más energía' en la pista, que es lo que se ha propuesto este año con el conjunto blanco. 'Todavía queda mucha temporada y estamos trabajando de la mejor manera para llegar bien a los momentos más importantes”, dijo.

Garuba, que en su primera campaña con el primer equipo ya ha ganado la Supercopa y la Copa del Rey, destacó 'las facilidades que te da el club para todo' y el 'buen ambiente' que hay en la plantilla.

“No me paro a pensar en lo que me está pasando -continuó el canterano-, dejo que todo fluya. Los comentarios no me influyen para bien ni para mal. Soy consciente del trabajo que hago y sé que un día puedes estar bien y otro mal. El secreto está en el trabajo. Tienes que trabajar como el que más día a día y así puedes conseguir lo que quieras, lo que tú te propongas”.

Recordó como un momento 'clave' en su carrera cuando en el verano del 2017 sufrió una operación de menisco que le impidió acudir a la convocatoria con la selección española en categorías inferiores. 'Estuve todo el verano parado y tuve tiempo para reflexionar y me propuse que tenía que entrenar como nunca y trabajar como nadie. A partir de ahí, todo salió bien”, dijo.

'Al finalizar ese verano hice la pretemporada con el primer equipo y fue una motivación para mí. Tanto mi familia como los fisioterapeutas y los médicos me ayudaron mucho. Gracias a ellos me recuperé perfectamente”, añadió Garuba. EFE