Garuba, tras ser elegido en el 'draft': 'Mi cabeza está al 100% en Tokio'

Tokio, 30 jul (EFE).- El ala-pívot de la selección española Usman Garuba, que ha sido seleccionado por los Houston Rockets de la NBA en el puesto número 23 del sorteo universitario ('draft') de la liga de baloncesto estadounidense, dijo que tiene 'ganas de poder ir allí' pero aseguró que su cabeza está 'al 100% en Tokio', donde está disputando los Juegos Olímpicos con el combinado español.

'Estoy muy agradecido a La Familia, que me ha apoyado estos días aquí en Tokio, y a los Houston Rockets, por haberme elegido. Estoy contento de estar en Tokio y mi cabeza está al 100% aquí. Y ahora queremos pelear por las medallas. Es un orgullo haber sido seleccionado y tengo ganas de poder ir allí y darlo todo, como siempre he hecho', señaló el jugador a través de un comunicado.

Garuba se mostró 'muy contento y agradecido' por haber sido escogido. 'Es un sueño. Todo el que me conoce sabe que es un sueño para mí desde pequeño. No he podido dormir mucho durante la noche porque estaba muy nervioso, pero cuando ha salido mi nombre me ha aliviado', añadió el jugador del Real Madrid.

El interior español, como sus compañeros Marc Gasol y Alberto Abalde, está actualmente en régimen de semiaislamiento por haber tenido contacto cercano por un positivo de covid-19 en el avión que les trajo a Tokio, lo que les obliga a permanecer en habitaciones individuales pero les permite entrenarse y competir.

Este contacto se produjo el 21 de julio y a los jugadores se les notificó el día 27, por lo que a partir de entonces pasaron a este régimen, que tendrán que mantener hasta el día 4.

No obstante, esta medida sí les permite entrenar y competir, por lo que los tres jugadores han disputado los dos partidos que ha jugado España, contra Japón (77-88) y Argentina (81-71). Ante la anfitriona, Garuba disputó 15 minutos con 1 punto y 6 rebotes; y frente a Argentina jugó 9, aportando una captura y una asistencia.

Además de Garuba, también salió elegido en el draft el ala-pívot español Santiago Aldama, seleccionado por los Utah Jazz con el número 30, para después vender sus derechos a los Memphis Grizzlies, donde ya estuvieron Pau y Marc Gasol. EFE

