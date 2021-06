Gasly: 'Voy a darlo todo; ojalá pueda sumar buenos puntos ante mi afición'

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), tercero hace dos semanas en Azerbaiyán y que arrancará sexto este domingo en 'su' Gran Premio, el de Francia, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito Paul Ricard que va 'a darlo todo' y que 'ojalá pueda sumar buenos puntos' ante su afición.

'Ha sido un muy buen día y estoy realmente satisfecho de haber acabado la calificación en sexta posición. Ha sido un fin de semana difícil hasta ese momento, porque nunca me sentí del todo a gusto en el coche y tuvimos bastantes problemas con las condiciones cambiantes', explicó este sábado Gasly, nacido hace 25 años en Rouen.

'Tuvimos que hacer numerosos cambios en la configuración del coche a lo largo de todo el fin de semana; y, por fortuna todo encajó para la calificación', indicó Gasly, octavo en el Mundial, con 31 puntos.

'Después de la decepción de ver que me habían anulado mi vuelta, sabía que me quedaba un intento para hacerlo bien en la Q3. Mis niveles de adrenalina estaban bastante elevados y por fortuna me salió una vuelta aún mejor, así que estoy muy contento con eso', explicó.

'Mañana será interesante, ya que volvemos a un circuito de carreras 'normal', todos salimos con los mismos neumáticos, así que la estrategia será fundamental. Daremos todo lo que tenemos y ojalá que podamos sumar unos buenos puntos, ante mi afición local', manifestó Gasly este sábado después de la calificación para el Gran Premio de Francia. EFE