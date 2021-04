Gasperini (Atalanta): 'Tengo gran admiración para Guardiola por lo que dijo'

Roma, 21 abr (EFE).- Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta, expresó este miércoles su 'gran admiración' por el español Pep Guardiola, preparador del Manchester City, y su defensa de la relación entre esfuerzo y éxito en el deporte, al comentar el fracaso del proyecto de la Superliga europea anunciado el domingo y frustrado menos de tres días después.

'Lo que pasó en estos días no puede ser algo que pase desapercibido. Es suficiente con ver las reacciones. Tengo gran admiración para Guardiola, (el técnico del Liverpool, el alemán Jurgen) Klopp, por los aficionados del Liverpool o del Chelsea', afirmó Gasperini en la rueda de prensa de la víspera del Roma-Atalanta.

'Se habló mucho y las reacciones fueron muy fuertes. Afortunadamente existe el fútbol jugado, que es lo que más se acerca a nuestros gustos', agregó.

Gasperini se refirió a las declaraciones de Guardiola de este martes, cuando opinó que el fútbol 'no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes'.

'No es justo cuando un equipo lucha, lucha y lucha, llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes', agregó el técnico español del City.

Gasperini reconoció además que le fastidió el lanzamiento de la Superliga, quizás aún más porque él está al mando de un equipo que a base de organización y trabajo se ha hecho un hueco entre los más grandes de Italia, pese a no tener los mismos recursos económicos.

'Nos fastidió a todos y vimos las reacciones. Lo que hemos conseguido lo logramos en el campo y estamos contentos por eso', subrayó. EFE