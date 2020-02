Gasperini: 'Bajas del Valencia no me hacen estar más tranquilo, lo contrario'

Roma, 18 feb (EFE).- Giampiero Gasperini, técnico del Atalanta, cuyo equipo se enfrentará este miércoles a un Valencia repleto de bajas en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, dijo este martes que las ausencias valencianistas no le hacen estar más tranquilo, sino 'lo contrario'.

En la rueda de prensa de la víspera del duelo del milanés estadio San Siro, Gasperini consideró que las bajas del argentino Ezequiel Garay y el brasileño Gabriel Paulista, el francés Francis Coquelin o el español Rodrigo Moreno 'pueden crear problemas' al técnico Albert Celades, pero el preparador italiano subrayó el 'gran currículum' del Valencia y la obligación de encarar la eliminatoria con máxima humildad.

'Nunca me alegro de las lesiones de los demás. Siempre espero competir con rivales al máximo de sus potencialidades. Nos gusta ganar contra los mejores equipos. Sí es verdad que al Valencia le faltan muchos jugadores. Tener dos bajas en defensa puede crear más problemas, la ausencia de Rodrigo también. Pero cuando un equipo está en 'Champions' tiene una plantilla lista, preparada', aseguró Gasperini.

'El hecho de que el Valencia tenga bajas no me hace estar más tranquilo, lo contrario', prosiguió el técnico del Atalanta, que se prepara para el primer duelo de octavos de final de la Liga de Campeones de su historia, tras acabar segundo en el grupo C detrás del Manchester City.

Gasperini tiene clara la exigencia del compromiso con el Valencia y pidió tener 'respeto' para un rival que ya fue capaz de doblegar al Chelsea o al Ajax en la fase de grupos.

'Debemos tener respeto, humildad. El Valencia tiene bajas, pero igual van a jugar con 11. El Valencia es un equipo con un currículum grande. Ganó en el campo del Chelsea, del Ajax, acabó líder de grupo. Nosotros pensamos en el campo. Para ganar estos partidos tienes que luchar mucho', dijo.

El Atalanta competirá este miércoles en San Siro ante más de 40.000 espectadores, todo un récord para el equipo de Bérgamo, ciudad de 120.000 habitantes, y Gasperini reconoció que el objetivo es llegar a la vuelta de Mestalla con ventaja.

'Mover tanta gente es un éxito. Nunca hemos jugado con tantos aficionados en casa. Pero no nos conformamos, es un partido que llevamos mucho tiempo esperando. Lo esperamos con confianza, pero tenemos claro que es un equipo difícil. Mañana es el primer 'round' y tenemos que conseguir el mejor resultado posible', afirmó.

'Estudiamos al Valencia y en el campo deberemos darlo todo. Desearía coger una ventaja para llegar a Mestalla con dos resultados de tres', agregó.

No dio pistas sobre el once que opondrá al Valencia y se limitó en destacar las grandes alternativas tácticas con las que cuenta. Lo más probable es que salga con el colombiano Duván Zapata, el esloveno Josip Ilicic y el argentino Alejandro Gómez en el tridente ofensivo, aunque en las últimas horas se especula sobre un posible once con un falso nueve.

'Con Zapata hicimos un comienzo de temporada importantísimo. Era nuestro referente en el área de penalti. Este año se lesionó mucho tiempo, necesitamos adaptarnos y lo hicimos con (el colombiano, Luis) Muriel, a veces sin nueve auténtico. Esto nos enriqueció. Siempre fuimos prolíficos en zona gol', explicó. EFE