Gasperini: 'Contra el Juventus no puedes salir como favorito'

Roma, 18 may (EFE).- Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta, aseguró este martes que cuando te mides con el Juventus 'no puedes salir como favorito', en víspera de la final de la Copa Italia contra el equipo turinés en el Mapei Stadium de Reggio Emilia (norte).

'Contra el Juventus no puedes salir como favorito. Es como contra el Real Madrid (en los octavos de final de la Liga de Campeones), son equipos con ambiciones y retos distintos, pero nosotros evidentemente pensamos que podemos ganar. Más allá del campeonato, el Juventus sigue siendo un gran equipo', dijo Gasperini en la rueda de prensa de la víspera.

El Atalanta, segundo clasificado, encara la final copera en una posición liguera mejor que la del Juventus, que es quinto y que se jugará un billete para la Liga de Campeones en la última jornada.

'Este año fuimos buenos, nunca llegamos por delante del Juventus, incluso porque ellos siempre ganaron la Serie A en los últimos años. Este año repetimos un buen rendimiento y ellos no lo han conseguido, pero esto no significa que no cuentan con grandes jugadores', opinó.

Reconoció que coronar su brillante gestión de cinco años en el Atalanta con un trofeo sería 'una guinda', pero destacó que su equipo tiene mucho mérito más allá del resultado de este miércoles.

'Sería una fantástica guinda, pero nuestros últimos cinco años representan el pastel. El equipo creció mucho y jugó muchos grandes partidos', aseguró.

Gasperini, que estuvo 19 años en el Juventus, rechazó hacer comparaciones con el actual técnico del equipo turinés, Andrea Pirlo.

'Yo creo que cada uno es responsable por su trabajo. Pirlo ha tenido la oportunidad de entrenar al Juventus y el hecho de que se haya clasificado para esta final significa que lo está haciendo bien. En la Serie A, el Juventus está en apuros, pero sigue con la oportunidad de hacerlo bien. Yo tuve otra trayectoria, tengo otra edad, pero tengo mis satisfacciones', dijo. EFE